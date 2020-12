Restricții de Crăciun - PER cere demisia lui Raed Arafat

PER cere demisia lui Raed Arafat în urma restricțiilor și recomandărilor propuse pentru petrecerea Crăciunului.

„Arafat își permite sa spuna romanilor cum sa se comporte la ei in casă. Arafat nu a înțeles ca in această țară Crăciunul este Sfânt, înseamnă spirit, familie și tradiții, DEMISIA!

Declarațiile lui Raed Arafat din aceasta seara, depășesc orice logica. După ce sute de parlamentari au stat in aceeași încăpere mai bine de 15 ore intr-o sala nearesită, după ce un demnitar își permite sa între in Parlamentul României fluturând o adeverința neconformă și rămâne nepedepsit, după ce diverși politicieni sunt surprinși de jurnaliști ca nu respecta regulile impuse in perioada de alerta, Arafat își permite sa spuna romanilor cum sa se comporte la ei in casă!

După ani de zile in care România i-a umplut buzunarele cu bani, Arafat nu a înțeles ca in această țară Crăciunul este Sfânt, înseamnă spirit, familie și tradiții. Măsura ținerii geamurilor deschise in timpul reuniunilor de sărbători este îngrijorătoare: dacă nu ai luat pana acum Covid, sigur te vei alege cu o gripa! Să-i spună cineva lui Raed Arafat că este iarnă! Și-așa bucurestenii tremura de frig și nu au apa caldă iar in țara unii nici nu au lemne de foc! Mai bine s-ar preocupa de colegii lui, politicieni! Romanii, se pare ca, au înțeles mai bine cum sa se ferească de Covid și nu, nu prin interzicerea tradițiilor șiobiceiurilor ori anularea Crăciunului in familie!

Cred că cineva ar trebui să-i pună frână acestui profitor nevinovat. Nu îl obligă nimeni să simtă spiritul Crăciunului, dar respect și limitedeclarative ar trebui sa aibă. A trecut deja de câteva ori linia roșie, e timpul sa își dea demisia!” se arată într-un comunicat PER.