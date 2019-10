Reţeaua de sănătate Regina Maria a cumpărat Spitalul Première din Timişoara

Reţeaua de sănătate Regina Maria a anunţat joi că îşi consolidează prezenţa pe piaţa serviciilor medicale private din Timişoara odată cu avizarea tranzacţiei Spitalului Première de către Consiliului Concurenţei şi ţinteşte poziţia de lider regional, potrivit news.ro.

În prima parte a anului 2019, Regina Maria a intrat pe piaţa de imagistica din judeţul Timiş, prin preluarea centrelor de Radioimagistică dr. Bîrsăşteanu şi Telescan, care numără patru unităţi specializate.

„După patru ani de la deschiderea primei unităţi medicale Regina Maria în Timişoara, suntem încântaţi să ne extindem serviciile medicale de înaltă calitate, alături de echipa Spitalului Première”, a declarat Fady Chreih, CEO-ul Reţelei de sănătate Regina Maria.

Echipa medicală a Spitalului Première este formată din medici angajaţi sau colaboratori specializaţi în obstetrică-ginecologie, ortopedie, chirurgie generală, neurochirurgie, chirurgie ginecologică si medicină materno-fetală, alături de alte specialităţi medicale.

Spitalul Première dispune de ambulatoriu integrat, laborator propriu de analize medicale şi un centru performant de imagistică, dotat cu RMN şi CT. Spitalul are o suprafaţă de 5.300 mp, o capacitate de 134 de paturi şi dispune de şase săli de operaţie şi bloc de naşteri. Aici au loc peste 2.500 de intervenţii chirurgicale şi 1.400 de naşteri în fiecare an. Compania are în prezent aproximativ 300 angajaţi si colaboratori, iar la finalul anului 2018 a înregistrat o cifră de afaceri de 7 milioane de euro.

Astfel, Regina Maria deserveşte, în acest moment, un portofoliu de peste 40.000 abonaţi în Timişoara, ce pot accesa 13 locaţii proprii: un spital, cinci centre de imagistică, patru policlinici, o clinică de medicina muncii, două laboratoare de analize medicale.

În prezent, Reţeaua de sănătate Regina Maria a depăşit pragul de 30 de achiziţii cu preluare în proporţie de 100% a business-ului.

În ultimii zece ani, Regina Maria a investit peste 100 de milioane de euro în dezvoltarea sistemului medical din România, prin modernizarea sau deschiderea de noi locaţii, achiziţia de aparatură performantă şi pregătirea echipelor medicale.