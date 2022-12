Reținerea lui Andrew Tate în România face valuri în presa internațională: Cearta cu Greta Thunberg și pizza care l-a dat de gol

Reţinerea în România a lui Andrew Tate este tratată în tabloidele britanice ca subiect de primă importanţă, site-urile acestor publicaţii având în deschidere, vineri, materiale pe această temă, în care notează că acţiunea autorităţilor române a intervenit după o ceartă online a influencerului cu activista de mediu Greta Thunberg, în urma căreia acesta şi-ar fi dezvăluit locaţia într-un filmuleţ în care pozează cu două cutii de pizza comandate de la un brand românesc, notează news.ro.

„The Mirror” a remarcat că activista de mediu Greta Thunberg nu a ratat ocazia de a-şi continua polemica şi a postat chiar vineri, după ce s-a aflat despre reţinerea lui Andrew Tate, un comentariu ironic: „Asta se întâmplă când nu reciclezi cutiile cu pizza”.

this is what happens when you don’t recycle your pizza boxes — Greta Thunberg (@GretaThunberg) December 30, 2022

„Greta Thunberg îl atacă brutal a doua oară pe Andrew Tate, în timp ce apare teoria cutiei de pizza”, titează „The Mirror”, care adaugă în subtitlu: „Greta Thunberg nu s-a abţinut şi l-a atacat din nou pe Andrew Tate, după ce fostul kickboxer a fost arestat în România în cadrul unei anchete pentru trafic de persoane”.

Andrew Tate, în vârstă de 36 de ani, şi fratele său Tristan au fost reţinuţi joi în România în cadrul unei anchete pentru trafic de persoane şi viol. „Acţiunea vine după o ceartă publică cu Thunberg, una dintre teorii sugerând acum că poliţia n-ar fi putut să identifice locul unde se află Tate, dacă nu ar fi fost aceste schimburi de replici (cu Thunberg)”, scrie „The Mirror”.

Înainte de a fi reţinut, Tate a postat un mesaj pe Twitter către Thunberg în care spunea: „Bună ziua, Greta Thunberg. Am 33 de maşini. (...) Acesta este doar începutul. Vă rog să îmi furnizaţi adresa de e-mail pentru a vă putea trimite o listă completă a colecţiei mele de maşini şi a emisiilor lor enorme”.

Hello @GretaThunberg



I have 33 cars.



My Bugatti has a w16 8.0L quad turbo.



My TWO Ferrari 812 competizione have 6.5L v12s.



This is just the start.



Please provide your email address so I can send a complete list of my car collection and their respective enormous emissions. pic.twitter.com/ehhOBDQyYU — Andrew Tate (@Cobratate) December 27, 2022

Cunoscută pentru replicile sale ingenioase, Thunberg a ripostat cu un răspuns caracteristic: „Da, vă rog să mă lămuriţi. Trimiteţi-mi un e-mail la adresa smalld***energy@getalife.com”, relatează tabloidul britanic. Iar acum, în urma arestării, Thunberg a adăugat: „Asta se întâmplă când nu reciclezi cutiile de pizza”, notează tabloidul.

yes, please do enlighten me. email me at smalldickenergy@getalife.com https://t.co/V8geeVvEvg — Greta Thunberg (@GretaThunberg) December 28, 2022

„Informaţii neconfirmate au sugerat că autorităţile s-ar putea să se fi folosit de o înregistrare video a lui Tate în care apar cutii de pizza de la un important lanţ românesc ca dovadă a faptului că acesta se afla în această ţară. La 24 de ore după ce a postat videoclipul pe reţelele de socializare, Tate a fost arestat de poliţia română”, notează „The Mirror”.

Thank you for confirming via your email address that you have a small penis @GretaThunberg



The world was curious.



And I do agree you should get a life ❤️ https://t.co/mHmiKHjDGH pic.twitter.com/SMisajQRcf — Andrew Tate (@Cobratate) December 28, 2022

La rândul său, tabloidul „The Daily Mail” scrie că „cearta online cu Greta Thunberg ar fi contribuit la momentul raidurilor - care au avut loc la o zi după ce britanicul a ironizat-o pe activista pentru climă, în timp ce (Andrew Tate) pozase alături de o cutie de pizza românească, ceea ce ar fi putut confirma autorităţilor locaţia sa”.

Activista suedeză a scris pe Twitter în această dimineaţă: „Asta se întâmplă când nu-ţi reciclezi cutiile de pizza” - cu referire la relatările conform cărora poliţia a fost informată despre locaţia lui Tate în Bucureşti după ce acesta a publicat un videoclip în care se afla lângă o cutie de pizza românească, notează „The Daily Mail”.

Tabloidul britanic l-a contactat pe avocatul fraţilor Tate, iar acesta a declarat: „Nu putem oferi detalii în acest moment cu privire la presupusele informaţii în legătură cu care ar fi fost reţinuţi. Cu toate acestea, Andrew şi Tristan Tate au cel mai mare respect pentru autorităţile române şi vor asista şi ajuta întotdeauna în orice mod posibil”.

Pentru că cei doi fraţi Tate au şi cetăţenie americană, „Daily Mail” a contactat şi Departamentul de Stat al SUA, precum şi FBI, dar aceste instituţii nu răspunseseră încă la solicitările de a face comentarii.

Andrew Tate, născut la Chicago, al cărui nume complet este Emory Andrew Tate III, a fost catalogat drept „regele masculinităţii toxice” pentru diatribele sale online împotriva femeilor, care i-au adus notorietate şi milioane de adepţi. Fost kickboxer profesionist, el a ieşit pentru prima dată în evidenţă când a apărut în reality show-ul Big Brother din Marea Britanie, în 2016, dar a fost dat afară din emisiune după ce pe internet a apărut un videoclip în care părea să lovească o femeie cu o curea, clip despre care el a susţinut că a fost editat. De atunci, el a căpătat şi mai multă notorietate pentru o serie de comentarii despre femei, inclusiv pentru că a sugerat că acestea „poartă o anumită responsabilitate” dacă sunt agresate - un comentariu ce a dus la interzicerea sa pe Twitter în 2017. Dar Elon Musk i-a permis să revină pe platformă luna trecută, reaminteşte „The Daily Mail”.

Cotidianul menţionează că locuinţa lui Tate din România a fost percheziţionată şi la 11 aprilie anul acesta, în cadrul unei anchete privind traficul de persoane. În urma raidului din aprilie, care ar fi fost provocat de o plângere depusă de o femeie, cetăţean american, la Ambasada SUA de la Bucureşti, fraţii Tate au fost reţinuţi timp de câteva ore pentru interogatoriu, dar au fost în cele din urmă eliberaţi, însă ancheta a continuat.

Andrew Tate se lăudase anterior în faţa fanilor săi că „40 la sută” din motivul pentru care s-a mutat în România a fost acela că aici e mai puţin probabil ca poliţia să dea curs oricăror acuzaţii de agresiune sexuală împotriva sa, menţionează „The Daily Mail”.

Andrew şi Tristan Tate au amândoi dublă cetăţenie, americană şi britanică. Fraţii s-au născut dintr-un tată american şi o mamă britanică şi au crescut în ambele ţări.

Tabloidul „The Sun” scrie, la rândul său, că Greta Thunberg nu a ratat ocazia de a-l trola, vineri, pe influencerul britanic pe tema cutiilor de pizza, în condiţiile în care se speculează că acestea le-ar fi dezvăluit poliţiştilor locaţia sa în timpul disputei lor pe reţelele sociale.Tate a postat, de asemenea, imagini pe Twitter în ziua de Crăciun, cu legenda „România”, notează „The Sun”.

Tabloidul britanic o citează pe avocată pentru drepturile civile, Alejandra Caraballo, care susţine că probabil cutia de pizza i-a dat de gol pe Tate şi pe fratele său. „Autorităţile române aveau nevoie de dovezi că Andrew Tate se afla în ţară, aşa că se pare că s-au folosit de postările sale de pe reţelele sociale. Videoclipul său ridicol de ieri conţinea o pizza de la un lanţ de pizzerii românesc, confirmând că se afla în ţară”, a scris avocata pe Twitter.

De asemenea, notează „The Sun”, şi artista rapp Cardi B a părut să îl ironizeze pe Tate după arestarea sa. Ea a distribuit un link către un articol despre acesta, cu un comentariu simplu: „Măi, măi, măi...”.

În august, Tate a fost interzis de pe o serie de alte site-uri sociale. TikTok l-a interzis pentru misoginism, în timp ce Facebook a declarat că a încălcat politicile sale privind „persoanele şi organizaţiile periculoase”. El este, de asemenea, interzis pe YouTube, în prezent având acces numai la Twitter, menţionează „The Sun”.

Tabloidele britanice remarcă, de altfel, că Andrew Tate a postat chiar vineri un scurt comentariu pe Twitter despre reţinerea sa: „Matrix şi-a trimis agenţii”