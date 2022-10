Alexander Kots, corespondent militar la cotidianul rusesc Komsomolskaya Pravda, descrie „ochii goi” ai soldaților ruși care s-au retras din Lîman pentru a nu fi înconjurați și să fie nevoiți să se predea. „Nu există niciodată comunicare între unități”, „până ceri ajutorul artileriei, ținta a plecat deja, din cauza raportărilor multiple”, se plâng soldații.

„O coloană de camioane cuibărite trist pe marginea drumului. Bărbați murdari cu ochii goi fumau gânditori, scuipând printre dinți. Miroseau a sudoare și a praf de pușcă. Una dintre unitățile care tocmai părăsise orașul Liman cu luptă”, scrie Alexander Kots pe Telegram.

- „Da, totul este ca întotdeauna”, - spun bărbații. - Chiar nu există comunicare între diferitele unități. Nimeni nu poate înțelege, nimeni nu știe ce face celălalt. Pînă ceri acțiunea artileriei asupra țintelor noastre printr-un sistem de raportare multiplă, țintele au dispărut deja”.

Soldații ruși au mai vorbit și despre motivele eșecurilor după părăsirea regiunii Harkov, spune Kots.

Acestea sunt lipsă forțelor și greșeli individuale ale oficialilor militari în organizarea apărării și arhicunoscuții „refuseniks” - soldați contractuali care refuză să lupte și părăsesc câmpul de luptă, care lasă poziții importante din punct de vedere strategic. Forțele noi care sosesc târziu și lipsa de coordonare între diferite unitățile de la sol și lipsa echipamentului modern de recunoaștere...

