Retrospectivă 2019 - Reuniunile care au marcat agenda internațională

Anul 219 a fost marcat de numeroase reuniuni. Iată lista reuniunilor mare au marcat agenda internaționlă

FEBRUARIE

6. - Reuniunea statelor membre ale NATO desfăşurată la Bruxelles, în cadrul căreia a fost semnat protocolul de aderare a Macedoniei la Alianţa Nord-Atlantică, un pas important către acceptarea ţării balcanice drept al 30-lea membru al organizaţiei.

8. - Reprezentanţii statelor membre ale Uniunii Europene reuniţi la Bruxelles au convenit asupra unui compromis privind reforma legislaţiei copyright-ului.

13. - Reuniunea Parlamentului European desfăşurată la Strasbourg în cadrul căreia a fost adoptată rezoluţia care cerea abandonarea regulii unanimităţii în favoarea celei a majorităţii calificate pentru adoptarea anumitor decizii europene.

14. - Membrii Parlamentului European, reuniţi în sesiune plenară la Strasbourg, au adoptat o rezoluţie în care au condamnat utilizarea "disproporţionată" a forţei de către poliţie în timpul protestelor şi al manifestaţiilor paşnice. Rezoluţia a fost adoptată cu 438 voturi pentru, 78 voturi contra şi 87 de abţineri.

24. - Primul summit UE-Liga Statelor Arabe (LSA) desfăşurat la Sharm El-Sheikh, în Egipt. (24-25)





MARTIE

12. - Reuniunea Consiliului ECOFIN desfăşurată la Bruxelles în cadrul căreia miniştrii finanţelor din statele membre ale Uniunii Europene au suspendat formal proiectul unei taxe europene asupra giganţilor mediului online (aşa-numita "taxă Gafa" - acronim de la Google, Amazon, Facebook, Apple), din cauza opoziţiei a patru ţări - Irlanda, Suedia, Danemarca şi Finlanda.

21. - Liderii statelor membre ale Uniunii Europene s-au reunit, la Bruxelles, în cadrul Consiliului European de primăvară, reuniune axată pe consolidarea bazei economice europene, schimbările climatice şi modalităţile de combatere a dezinformării.

26. - Reuniunea Parlamentului European în cadrul căreia a fost adoptată cu 348 de voturi pentru şi 274 voturi împotrivă, reforma europeană a drepturilor de autor pe internet.





APRILIE

4. - Eurodeputaţii au adoptat, în cadrul minisesiunii plenare de la Bruxelles, noi reglementări privind concediul de paternitate şi concediul netransferabil pentru creşterea copilului. Printre acestea, acordarea de minimum zece zile lucrătoare de concediu de paternitate plătit la nivelul concediului medical.

10. - Reuniunea extraordinară a Consiliului European pe tema retragerii Regatului Unit al Marii Britanii din Uniunea Europeană a avut loc la Bruxelles. Discuţiile au vizat solicitarea adresată de premierul britanic, Theresa May, cu privire la acordarea unei prelungiri până la data de 30 iunie. Liderii europeni, în format UE 27, au decis să acorde o prelungire suplimentară până la 31 octombrie.

12. - Reuniunea de primăvară a Fondului Monetar Internaţional (FMI) şi a Băncii Mondiale (BM), desfăşurată la Washington, în cadrul căreia au fost discutate perspectivele economiei mondiale, eradicarea sărăciei, dezvoltarea economică şi eficacitatea ajutoarelor financiare. (12-14)

13. - Summitul şefilor de stat şi de guvern ai ţărilor membre ale Comunităţii statelor sahelo-sahariene (CEN-SAD), desfăşurat la N'Djamena, în capitala Ciadului, în cadrul căruia au făcut apel la o "tranziţie paşnică" în Sudan şi la încetarea luptelor din Libia.





MAI

5. - Reuniunea miniştrilor mediului din ţările membre G7 desfăşurată în oraşul francez Metz, care a avut drept scop adoptarea unei carte a biodiversităţii. Au fost prezente şi delegaţii din Mexic, Chile, Niger, Gabon, Egipt, India, Indonezia, Insulele Fiji, Norvegia şi UE. (5-6)

13. - Reuniune internaţională desfăşurată la Berlin pe tema schimbărilor climatice.

16. - Reuniunea Comitetului Miniştrilor (CM) al Consiliului Europei (CoE) desfăşurată la Helsinki, sub mandatul Preşedinţiei Republicii Finlanda. Reuniunea de la Helsinki a marcat şi transferul Preşedinţiei Comitetului Miniştrilor la Republica Franceză. (16-17)





IUNIE

13. - Miniştrii europeni de Finanţe s-au reunit la Luxemburg, pentru a se pune de acord asupra liniilor principale ale unui buget al zonei euro.

15. - Reuniunea miniştrilor mediului din G20 (grupul ţărilor dezvoltate economic) desfăşurată la Karuizawa, la nord-est de Tokyo, au căzut de acord să adopte un nou cadru de acţiune pentru a stopa poluarea cu plastic la nivel global. (15-16)

17. - Reuniunea Consiliului Afaceri Externe (CAE) de la Luxemburg în cadrul căreia au fost adoptate concluzii privind angajamentul UE faţă de cooperarea regională în zona Mării Negre.

24. - Reuniunea consilierilor pentru securitate naţională din Israel, SUA şi Rusia desfăşurată la Ierusalim în cadrul căreia au fost dezbătute subiecte privind situaţia de securitate din Orientul Mijlociu. (24-25)

28. - Summit G20 desfăşurat la Osaka, în Japonia, în cadrul căruia ţările membre G20, cu excepţia SUA, au încheiat un acord de luptă împotriva încălzirii climatice. (28-29)

29. - Reuniunea şefilor de stat şi de guvern din Comunitatea Economică a Statelor din Africa de Vest (ECOWAS) desfăşurată în capitala Nigeriei, Abuja, în cadrul căreia a fost adoptat oficial numele "Eco" pentru proiectul de monedă unică în Africa de Vest.

30. - Reuniunea extraordinară a Consiliului European desfăşurată la Bruxelles în cadrul căreia au fost aleşi conducătorii principalelor instituţii europene. Ministrul german al apărării, Ursula von der Leyen, a fost desemnată preşedintă a Comisiei Europene, iar Christine Lagarde, preşedintă a Băncii Centrale Europene. (30 iun.- 2 iul.)





IULIE

17. - Reuniunea miniştrilor de finanţe din grupul statelor puternic industrializate (G7) desfăşurată la Chantilly. (17-18)





AUGUST

24. - Summitul anual al statelor membre G7 (Canada, Franţa, Germania, Italia, Japonia, Marea Britanie, SUA) desfăşurat în staţiunea Biarritz de pe coasta de sud-vest a Franţei. (24-26)

28. - Reuniunea miniştrilor apărării din statele Uniunii Europene desfăşurată la Helsinki, în cadrul căreia agenda discuţiilor a inclus subiecte precum inteligenţa artificială şi efectul schimbărilor climatice asupra apărării şi securităţii. (28-29)





SEPTEMBRIE

24. - Cea de a 74-a sesiune a Adunării Generale a Organizaţiei Naţiunilor Unite (ONU) desfăşurată la New York şi care a avut ca temă "Stimularea eforturilor multilaterale pentru eradicarea sărăciei, educaţia calitativă, acţiune climatică şi incluziune".





OCTOMBRIE

17. - Liderii statelor UE au aprobat, în cadrul Consiliului European, noul acord privind Brexitul. (17-18)

20. - Ambasadorii statelor membre ale Uniunii Europene s-au reunit pentru a discuta cererea de amânare a datei pentru Brexit după 31 octombrie. Reuniunea s-a concentrat în primul rând asupra procedurilor UE de ratificare a retragerii Regatului Unit conform acordului la care s-a ajuns la 17 octombrie cu premierul britanic Boris Johnson.

23. - Summit Rusia-Africa, în staţiunea balneară Soci, insistând asupra potenţialului de dezvoltare al Africii. (23-24)

28. - Reuniunea bianuală a comitetului executiv al Congresului Mondial Evreiesc (World Jewish Congress, WJC) de la Munchen, în Germania. Cu acest prilej, preşedintele WJC, Ronald Lauder, a cerut interzicerea partidelor care susţin ideologia neonazistă, în timp ce cancelarul german Angela Merkel a subliniat încă o dată că viaţa evreiască este o parte a identităţii ţării.





NOIEMBRIE

11. - Miniştrii de externe din statele membre ale Uniunii Europene, reuniţi la Bruxelles în cadrul Consiliului Afaceri Externe, au prelungit cu un an, până la 14 noiembrie 2020, măsurile restrictive împotriva Venezuelei.

2. - Cea de-a 25-a Conferinţă a ONU privind schimbările climatice (COP25), desfăşurată la Madrid în prezenţa a 50 de şefi de stat şi de guvern şi a reprezentanţilor principalelor organisme internaţionale, a aprobat un document privind creşterea ambiţiilor climatice pentru 2020 şi respectarea Acordului de la Paris prin care ţările s-au angajat să evite ca temperatura medie a planetei să crească în acest secol cu peste 1,5 grade Celsius. Acordul s-a intitulat "Chile-Madrid: Time for action. (2-13)

3. - Reuniunea celor 29 de lideri ai statelor membre ale NATO la Londra pentru a marca cea de-a 70-a aniversare a Alianţei Nord-Atlantice. (3-4), notează Agerpres.