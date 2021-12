Retrospectiva Formulei 1. Anul viitor, competiția va avea cele mai multe Mari Premii din istoria sa

Formula 1 va avea anul viitor cele mai multe Mari Premii din istoria sa, 23, incluzând prima cursă desfăşurată vreodată la Miami, însă anul 2021 va fi greu de depăşit în acest sport în ce priveşte dramatismul, scrie Reuters, citat de agerpres.

Sezonul care a pus capăt supremaţiei septuplului campion mondial Lewis Hamilton, de la Mercedes, şi i-a înmânat coroana tânărului olandez Max Verstappen, de la Red Bull, pe fondul unei controverse aprinse, a avut de toate.Cea mai strânsă bătălie a fost decisă în ultimul tur al ultimei curse, Verstappen şi Hamilton mergând roată la roată până în ultimele viraje.Directorul echipei Red Bull, Christian Horner, care a avut rivalitatea sa cu omologul lui de la Mercedes, Toto Wolff, nu a avut nicio îndoială că acest sport îi datorează mult.Întrebat de ziarişti despre primul an de activitate al directorului executiv al Formulei 1, Stefano Domenicali,Horner a răspuns: "Cred că trebuie să le cumpere celor de la Red Bull un coş de Crăciun uriaş, pentru emoţie, pentru curse, pentru drama care a fost. Cred că niciun scenarist de la Hollywood nu ar fi putut veni cu ce s-a întâmplat în acest an. Popularitatea Formulei 1 a explodat... iar numărul mare de fani pe care noi i-am întâmpinat în acest sport a fost uluitor."Noul sezon va aduce modificarea regulilor şi un nou design al monoposturilor, pentru a facilita depăşirile.Verstappen a câştigat 10 curse în acest an şi a fost de 18 ori pe podium, un record, în timp ce Hamilton rămâne un concurent redutabil la 36 de ani.Britanicul s-a impus ca un model de urmat, care şi-a acceptat cu sportivitate înfrângerea şi a militat pentru egalitate şi diversitate.Vor fi aduse îmbunătăţiri, mai ales în ce priveşte coerenţa deciziilor stewarzilor şi rolul directorului de cursă Michael Masi.Există îngrijorarea că acest sport s-a schimbat din cauza foarte popularului serial documentar "Drive to Survive", lansat de Netflix, şi sacrifică integritatea pentru divertisment.În ce priveşte partea pozitivă, Ferrari a revenit în primele trei locuri după un an 2020 îngrozitor, McLaren a obţinut primul său succes din 2012, iar Esteban Ocon, de la Alpine, a sărbătorit prima sa victorie.La McLaren, Daniel Ricciardo a avut un sezon oscilant, câştigând la Monza, dar fiind în dificultate în celelalte curse, în timp ce tânărul său coechipier, britanicul Lando Norris, a avut un an remarcabil.Kimi Raikkonen, campion în 2007 cu Ferrari, s-a retras după 349 de curse şi 19 sezoane în acest sport.Locul finlandezului la Alfa Romeo va fi luat de compatriotul său Valtteri Bottas, până acum coechipierul loial al lui Hamilton, mereu învins de acesta. Ambii piloţi Mercedes vor fi britanici, lui Hamilton alăturându-i-se George Russell.La Alfa Romeo, singurul reprezentant al Italiei, Antonio Giovinazzi, va fi înlocuit de primul chinez din Formula 1, Guanyu Zhou.Honda, furnizorul de motoare al Red Bull, va părăsi Formula 1 după ce a obţinut primul său titlu la piloţi de la cel câştigat de triplul campion mondial brazilian Ayrton Senna cu McLaren în 1991. Cu toate acestea, colaborarea dintre Honda şi Red Bull va continua.A crescut de asemenea importanţa Orientului Mijlociu într-un an în care au avut loc primele Mari Premii ale Qatarului şi Arabiei Saudite, pe lângă cele deja consacrate din Bahrain şi Abu Dhabi.