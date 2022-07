Revenirea de formă a durat doar până în semifinale: Simona Halep, eliminată de la Wimbledon

Cea de a doua semifinală a Grand Slam-ului de la Wimbledon dintre Simona Halep și Elena Rybakina s-a încheiat cu victoria sportivei din Kazahstan, cu 6-3, 6-3, aceasta calificându-se în finala competiției londoneze, unde o va întâlni pe tunisiana Ons Jabeur, notează Mediafax.

Halep și-a pierdut primul serviciu, care s-a dovedit a fi decisiv în economia primului set, românca nereușind să recupereze break-ul avans luat de Rybakina, care a închis cu 6-3, fără ca fosta campioană la Wimbledon să aibă măcar o șansă de a reveni în joc.

Setul secund a debutat cu un nou serviciu pierdut de Halep, care nu și-a găsit cadența, făcând multe duble greșeli, 9 în total, în condițiile în care Rybakinei i-a intrat peste 70% din primul serviciu, servind și 5 ași.

Halep a egalat totuși, cu un rebreak, la 2-2, și părea că are puterea să revină, însă a cedat din nou serviciul, imediat după aceea, moment din care a mai reușit doar un singur game, continuând să sufere pe propria servă.

Rybakina a închis meciul cu un nou break, asigurându-și locul în finală, alături de Ons Jabeur, după un joc ce a durat doar o oră și 17 minute.

Pentru Simona Halep competiția se încheie în semifinale, ea ducând acasă un cec de 620.600 euro.

