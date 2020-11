Revine 'binomul' susţinut de SUA? Fost ambasador american: 'Anticorupţia va rămâne foarte sus pe agenda administraţiei Biden în relaţia cu România'

Lupta împotriva corupţiei în România va rămâne o prioritate pe agenda SUA în timpul viitoarei administraţii a preşedintelui democrat ales Joe Biden, a declarat luni James Rosapepe, fost ambasador al Washingtonului la Bucureşti, care a subliniat că, pentru prima dată în istoria relaţiilor dintre cele două ţări, va exista un lider de la Casa Albă care are o "experienţă profundă" cu România, despre care ştie foarte multe, transmite Agerpres.

Poziţia administraţiei preşedintelui ales Joe Biden în privinţa luptei împotriva corupţiei în România va fi una "foarte fermă", a spus Rosapepe, într-o discuţie pe Zoom iniţiată, în parteneriat cu Institutul Cultural Român, de organizaţia non-profit Alianţa, cu sediul la Washington, pentru a marca împlinirea a 140 de ani de relaţii diplomatice între SUA şi România.

Rosapepe a reamintit că Mark Gitenstein, fost ambasador al SUA în România în timpul administraţiei lui Barack Obama, este acum un consilier apropiat al lui Joe Biden, adăugând că "oamenii ştiu că lupta împotriva corupţiei era o prioritate a agendei sale" când acesta reprezenta SUA la Bucureşti, chiar în perioada când actualul preşedinte ales era vicepreşedinte la Casa Albă.



"Nu e nicio îndoială că (lupta împotriva corupţiei - n.r.) va rămâne foarte sus pe agenda administraţiei Biden în relaţia cu România. Vestea bună e că România a făcut, evident, multe progrese", a mai spus fostul ambasador din perioada 1998-2001.



Rosapepe a afirmat totodată că "nu există niciun dubiu" că "administraţia Biden va dori şi va încerca să aibă relaţii foarte bune cu România". "Şi asta deoarece SUA în general vor să facă acest lucru, dar şi pentru că Joe Biden în special cunoaşte România şi îi pasă de ea. Şi are, evident, consilieri ca ambasadorul Gitenstein, care ştie România chiar mai bine decât el", a afirmat diplomatul.



"Cred că marea schimbarea odată cu venirea preşedintelui ales Joe Biden la Casa Albă în ianuarie va fi că, pentru prima dată în istoria relaţiilor SUA-România, va exista un preşedinte al SUA care are o experienţă profundă cu România. Cred că acesta este cel mai important lucru", a declarat Rosapepe.



"Când eram ambasador (la Bucureşti - n.r.), îmi amintesc că pe atunci senatorul Joe Biden a venit în România, în septembrie 1999, pentru a mulţumi conducerii României pentru sprijinul oferit NATO în timpul războiului din Kosovo. Eram ambasador de aproape un an şi am fost surprins şi sunt încă uimit de cât de bine îi ştia pe mulţi dintre liderii din România. Îi ştia mai bine decât îi ştiam eu (...) Nu ar trebui să subestimăm cât de multe ştie despre România", a precizat el, adăugând că Joe Biden a vizitat de patru sau cinci ori România de-a lungul anilor.



În privinţa Visa Waiver, Rosapepe a spus că Joe Biden a fost un susţinător puternic al acestui program. El a explicat că o posibilitate pentru a se elimina vizele de călătorie pentru români în SUA ar putea fi ca programul Visa Waiver să fie inclus în planul general de reformă a sistemului de imigraţie pe care administraţia Biden îl va susţine foarte ferm.



"Sunt foarte multe priorităţi acum - economia, criza sanitară - pentru a şti când se va putea întâmpla asta. Dar cred că se vor face mari eforturi pentru reforma imigraţiei în general şi cred Visa Waiver ar putea face parte din asta", a completat fostul ambasador.



În domeniul securităţii, James Rosapepe se aşteaptă ca viitoare administraţie Biden "să continue rolul puternic pe care NATO îl joacă în apărarea Europei, care include prezenţa militară în România şi Polonia".

"Cred că o prioritate a administraţiei Biden va fi restabilirea încrederii între cetăţenii şi liderii europeni şi SUA. Una e să ai prezenţă militară, iar alta este să existe ţări care au încredere unele în altele, lucrează împreună, se bazează unele pe altele. De asta se teme Rusia, şi anume că încrederea şi alianţa dintre SUA şi Europa vor fi mai puternice ca oricând sub administraţia preşedintelui ales Biden", a explicat politicianul democrat.



El a evidenţiat de altfel că, în privinţa relaţiei Statelor Unite cu Rusia, va exista o "diferenţă semnificativă" în timpul administraţiei Biden. "Nu în sensul că SUA nu vor dori să lucreze cu Rusia (...) Bineînţeles că o vor face. Şi administraţia Trump, în ciuda retoricii, a menţinut angajamentele făcute României şi Europei Centrale şi de Est din punct de vedere militar, în ceea ce priveşte prezenţa militară. Însă lucrurile se vor schimba profund. Cred că veţi vedea o legătură mult mai coerentă între fapte şi vorbe. În cazul preşedintele ales Biden (...), vorbele reflectă acţiunile sale, nu sunt în conflict. Cred că asta a fost o parte a problemei în ultimii patru ani. Oamenii aveau probleme în a-şi da seama care este de fapt politica" SUA, a detaliat Rosapepe.



"O Europă mult mai unită cu SUA prin NATO înseamnă mai multă siguranţă pentru toată lumea în Europa. A existat o confuzie (până acum). Este ceea ce aud de la liderii din Europa de Vest şi din Europa de Est, şi anume că nu a fost clar care erau fost liniile roşii. Nu a fost clar nici în legătură cu obiectivele, în afară de cele mai mici, cum ar fi alocarea a 2% PIB (pentru Apărare - n.r.). Cred că, din punct de vedere strategic, SUA vor avea o mai mare coerenţă în timpul administraţiei Biden", a mai afirmat el.



Discuţia iniţială organizată de Alianţa în parteneriat cu ICR ar fi trebuit să îi aibă ca invitaţi pe Mark Gitenstein, fost ambasador al SUA în România, şi Mircea Geoană, actual secretar general adjunct al NATO şi fost ambasador al României la Washington. Însă, potrivit moderatorului discuţiei, John Florescu, din partea organizaţiei Alianţa, ea a fost amânată, în ultimul moment, pentru o dată ulterioară, în urma numirii lui Mark Gitenstein în echipa de tranziţie a preşedintelui ales Joe Biden.



Alianţa este o organizaţie non-profit cu sediul la Washington, creată pentru a întări legăturile culturale, economice şi de securitate dintre SUA şi România.