Revolta medicului Adina Alberts: Doriți copii microcipați? E incredibil unde s-a ajuns

Problema monitorizării persoanelor infectate cu COVID-19 duce la aberații. Asta susține medicul Adina Alberts care e de părere că ultima inițiativă anunțată de premierul Israelului este revoltătoare - copiii în special să poarte un senzor care să le transmită celorlalți când se apropie prea mult de o persoană infectată.

Dr.Adina Alberts susține pe pagina sa de Facebook că o astfel de abordare e periculoasă mai ales că deja mai mulți oameni de știință au evocat pericolele la care pot fi expuși copiii:

”De la teorie a conspirației, la realitate: Premierul Israelului vrea copiii microcipati!

Sunt mai bine de trei luni de când auzim tot felul de scenarii SF legate de pandemia care a indus panică și teroare în întreaga lume, însă cine le-a dat importanță? Am zâmbit și am trecut mai departe. Premierul israelian Benjamin Netanyahu (foto), însă, a făcut o declarație zdruncinătoare: „Am vorbit cu liderii noștri din tehnologie în vederea găsirii unei metode de a măsura [distanța dintre oameni], precum senzorii. De exemplu, toate persoanele, în special copiii – vreau ca micuții să fie primii – să poarte un senzor care să activeze o alarmă atunci când se apropie prea mult de o altă persoană, precum senzorii de pe mașini”, a spus Netanyahu, citat de The Jerusalem Post. Presa noastră titrează că premierul ar fi specificat că vrea acești senzori să fie implantați.

Iertați-mă, dar așa o aberație nu credeam că o să fie vreodată grăită în spațiul public de un om de calibrul lui Benjamin Netanyahu!

Evident, oamenii de știință l-au contrazis imediat și au expus pericolele iminente: atentatul la siguranța copiilor, care pot fi monitorizați de tot felul de indivizi – fie hackeri, fie pedofili.

Totodată, biroul lui Netanyahu insistă: „Este o acţiune voluntară, scopul este de a-i ajuta pe copiii să stea la distanţă” (sursa: Ynetnews).

Dumneavoastră cum ați reacționa dacă s-ar propune o astfel de măsură și în țara noastră?”, susține dr.Adina Alberts.