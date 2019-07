REVOLTĂTOR Mama Luizei, fata dispărută înaintea Alexandrei, POVESTEȘTE cum ERA BATJOCORITĂ de polițiști

Mama Mihaelei Luiza, fata dispărută din aceeași locați în urmă cu câteva luni, în aceleași împrejurări ca Alexandra, povestește cum a fost batjocorită de polițiști. După ce a reclamat dispariția fiicei ei, femeia a fost luată la mișto de polițiști care i-au spus că tânără a avut mână liberă. Două luni a așteptat femeia vești în zadar despre fiica ei, însă polițiștii nu au făcut nicio cercetare.

"A fost exclus să credem că a fugit cu cineva. Prima dată am fost plecată, primul apel către 112 a fost făcut la Radomir, Coșoveni. Nu sunt mulțumită absolut deloc. Două luni am mers la Coșoveni. Polițiștii nu au dat un răspuns concret. Unul din agenți ne-a și zis că fata a fost lăsată liberă. Ne-au spus că acum doi ani a fost găsită o fată dezmembrată în pădure, eu nu cred că era un răspuns pentru o familie îndurerată. Am vorbit cu un avocat care ne-a îndreptat să mergem la DIICOT. Cazul a fost preluat. Când am fost la DIICOT, domnii ne chemau de patru ori pe săptămână. Ei nici nu știau despre ce e vorba", a declarat mama fetei.