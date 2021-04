Rezerva de umiditate la grâu şi porumb, apropiată de optim în majoritatea zonelor de cultură până pe 4 mai (agrometeo)

Rezerva de umiditate la grâu şi porumb se va încadra în limite satisfăcătoare până la apropiate de optim şi optime în majoritatea zonelor de cultură, arată prognoza agrometeorologică valabilă pentru intervalul 28 aprilie - 4 mai 2021, publicată de Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM), potrivit Agerpres.

"În cultura grâului de toamnă, rezerva de umiditate pe adâncimea de sol 0-100 cm se va situa în limite satisfăcătoare până la apropiate de optim şi optime, în cea mai mare parte a ţării. Conţinutul de apă din sol va prezenta valori scăzute, seceta pedologică fiind moderată pe suprafeţe agricole extinse din Moldova şi Crişana, local în centrul, sudul şi estul Transilvaniei, nordul şi nord-vestul Banatului, centrul Dobrogei, izolat nord-estul Munteniei", menţionează ANM.

De asemenea, în stratul 0-20 cm, în cultura de porumb, gradul de aprovizionare cu apă al solului se va încadra în limite satisfăcătoare, apropiate de optim şi optime, în aproape toate zonele de cultură. Deficite de umiditate în sol (secetă pedologică moderată) se vor înregistra local în vestul Crişanei, izolat nord-estul şi nordul Moldovei, nord-vestul Banatului.

Potrivit sursei citate, procesele vegetative ale culturilor de toamnă se vor desfăşura pe ansamblu normal pe majoritatea suprafeţelor şi uşor mai lent în depresiunile din estul Transilvaniei şi nordul Moldovei. Starea de vegetaţie a plantelor se va prezenta medie şi bună la speciile înfiinţate în epoca optimă, iar în semănăturile tardive, precum şi pe arealele agricole cu deficite de apă în sol, uniformitatea şi vigurozitatea va fi medie şi slabă, iar densitatea redusă.



"Sub aspect fenologic, orzul şi grâul de toamnă îşi vor definitiva faza de apariţie a frunzei a treia (90-100%), continuându-se înfrăţirea şi alungirea paiului (10-100%). Rapiţa se va afla la dezvoltarea aparatului foliar (10-19 frunze), alungirea tulpinii (10-80%), butonizare (10-60%) şi înflorire", se arată în analiza ANM.



Speciile de sâmburoase vor parcurge înflorirea, legarea rodului şi înfrunzirea, iar seminţoasele, înmugurirea, dezmugurirea şi înflorirea. În aproape toate podgoriile, la viţa-de-vie vor predomina fazele de "plâns" şi înmugurire. La sfecla de zahăr şi cartoful pentru consum se vor semnala germinarea, răsărirea şi încolţirea, extinzându-se totodată lucrările de semănat/plantat.



De asemenea, culturile de prăşitoare (floarea-soarelui şi porumb) înfiinţate în epoca optimă se vor afla la germinare şi răsărire, continuându-se lucrările de semănat. Pe ansamblu, lucrările agricole în câmp (pregătirea patului germinativ, semănatul/plantatul culturilor de primăvară, tratamente fitosanitare în vii şi livezi, fertilizări, erbicidări etc) se vor desfăşura în bune condiţii.



Din punct de vedere meteorologic, pe ansamblu, vremea normală sub aspect termic de la începutul intervalului va intra într-un proces de încălzire treptată, în aproape toate zonele agricole. Temperatura medie diurnă a aerului se va încadra între 5 şi 14 grade Celsius în prima parte a perioadei, limite apropiate de mediile multianuale şi 7 şi 23 grade spre sfârşitul intervalului, abaterile termice pozitive fiind de 1 - 7 grade, la nivelul întregii ţări.



Temperatura maximă a aerului va fi cuprinsă între 8 şi 28 de grade Celsius pe întreg teritoriul, iar cea minimă va oscila între 1 şi 17 grade, în cea mai mare parte a ţării. Temperatura medie diurnă a solului la adâncimea de 5 cm se va situa între 10 şi 23 de grade Celsius, favorabilă atât pentru parcurgerea primelor faze de vegetaţie (germinare, răsărire) la culturile semănate până în prezent, cât şi pentru continuarea însămânţărilor de primăvară.



"Se întrevăd ploi locale sub formă de aversă în majoritatea regiunilor, dar şi torenţiale, acestea fiind însoţite de descărcări electrice şi intensificări temporare ale vântului, iar izolat vor fi condiţii de producere a grindinei. De asemenea, cantităţile de apă prognozate pot fi mai însemnate din punct de vedere agricol", susţin meteorologii ANM.