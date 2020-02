Rezervele valutare de la BNR au crescut cu 2,6 miliarde de euro în ianuarie, la 35,5 miliarde

Rezervele valutare de la Banca Națională a României (BNR) au crescut în luna ianuarie cu 2,6 miliarde euro, la 35,5 miliarde euro, faţă de 32,9 miliarde euro la finalul lunii decembrie 2019, potrivit datelor transmise luni de BNR, conform Mediafax.

“Pe parcursul lunii ianuarie au avut loc intrări de 4,5 mld. euro, reprezentând modificarea rezervelor minime în valută constituite de instituţiile de credit, alimentarea conturilor Ministerului Finanţelor Publice, inclusiv suma rezultată din emisiunile de euroobligaţiuni ale MFP în valoare nominală de 3.000 milioane euro, alimentarea contului Comisiei Europene”, transmite BNR.

În paralel au avut loc ieşiri de 2 mld. euro, reprezentând modificarea rezervelor minime în valută constituite de instituţiile de credit, plăţi de rate şi dobânzi în contul datoriei publice denominate în valută şi altele.

Ministerul Finanţelor a împrumutat în ianuarie 3 miliarde de euro de pe pieţele externe, în prima emisiune de obligaţiuni în euro din 2020, structurată pe două tranşe, una cu scadenţa pe 12 ani, iar cealaltă pe 30 de ani. Excluzând intrarea celor 3 miliarde de euro contractate de MFP din piețele internaționale, rezervele valutare ale BNR au continuat să scadă ușor în ianuarie, a patra lună consecutivă de scădere, pe fondul eforturilor de menținere a stabilității cursului euro-leu. Leul s-a depreciat ușor în raport cu moneda euro luni, pierzând 0,09 bani, fiind cotat de către Banca Națională a României (BNR) la 4,7788 lei, sub valoarea de vineri, de 4,7779 lei.

Nivelul rezervei de aur s-a menţinut la 103,6 tone. În condiţiile evoluţiilor preţurilor internaţionale, valoarea acesteia s-a situat la 4,7 mld. euro.

La 31 ianuarie 2020, rezervele internaţionale ale României (valute plus aur) au fost de 40,2 mld. euro, faţă de 37,4 mld. euro la 31 decembrie 2019.

Plăţile scadente în luna februarie 2020 în contul datoriei publice denominate în valută, directe sau garantate de Ministerul Finanţelor Publice, însumează circa 216 milioane euro.

Pe tranşa de 12 ani, dobânda este formată din nivelul mid swap plus 180 de puncte de bază, respectiv 2,04% pe an, iar pe tranşa de 30 de ani, nivelul mid swap plus 285 puncte de bază, adică o dobândă de 3,41% pe an.