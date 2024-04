Rezultatele Loto 6/49 din data de 21 aprilie 2024: în joc este un câștig important

La Loto 6/49 se înregistrează la categoria I un report în valoare de peste 1,54 milioane de lei (peste 311.300 de euro). La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 9,14 milioane de lei (peste 1,83 milioane de euro).

La Joker, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 2,17 milioane de lei (peste 436.400 de euro), iar la categoria a II-a este in joc un report de peste 286.000 de lei (peste 57.400 de euro). La Noroc Plus se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 181.400 de lei (peste 36.400 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 115.300 de lei (peste 23.100 de euro), iar la categoria a II-a se inregistreaza un report in valoare de peste 57.600 de lei (peste 11.500 de euro). La Super Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 30.900 de lei.

Rezultatele Loto 6/49 din data de 21 aprilie 2024

Loto 6/49: 47, 17, 28, 29, 26, 40

Noroc: 5582379

Joker: 18 + 26, 14, 11, 1, 12

Noroc Plus: 176314

Loto 5/40: 9, 19, 2, 14, 30, 25

Super Noroc: 341670