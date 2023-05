Rezultate parțiale contestate în Turcia: Primarul din Istanbul acuză Agenția Anadolu de manipulare

Ekrem Imamoglu, primarul din Istanbul al principalului partid de opoziție, CHP, a acuzat agenția de stat Anadolu că a manipulat rezultatele.

Într-o declarație comună cu Mansur Yavas, primarul Ankarei, Imamoglu a declarat că, potrivit datelor partidului lor, Kilicdaroglu este în față în cursa electorală, notează Al Jazeera.

Imamoglu a declarat: "Ne confruntăm cu un alt caz al Agenției Anadolu. Reputația agenției este sub zero. Nu ar trebui să se aibă încredere în ei. Datele Anadolu sunt nule și neavenite".

El a citat acțiuni similare ale agenției la alegerile trecute.

Primarul Ankarei, Mansur Yavas, care, la fel ca Imamoglu, a preluat funcția în 2019, punând capăt la 25 de ani de control din partea Partidului AK sau a predecesorilor săi, a țintit și el Anadolu.

"Ei ne induc în eroare națiunea noastră prin funcționarea urnelor de vot care lucrează pentru ei", a spus el. "Nici ei nu se simt rușinați. Nu au nicio credibilitate... Conform datelor pe care le avem, președintele nostru Kemal Kilicdaroglu este în frunte."

Potrivit datelor prezentate de Anadolu, dar și de CNN Turk, după numărarea a 59,4% din voturi, Erdogan are 51,6%, Kilicdaroglu are 42,5%, iar Ogan are 5,3%. În schimb, agenția privată Anka, apropiată de opoziție, îi plasează cu aproximativ 47% pe amândoi candidații.