Rezultate parțiale: PSD a câștigat la scor alegerile locale în județul Brăila

Primarul municipiului Brăila, Marian Dragomir (PSD), a câştigat al doilea mandat cu 63,34% din voturi, iar preşedintele Consiliului Judeţean, Francisk Chiriac, a câştigat tot al doilea mandat la conducerea CJ cu scorul de 50,63%, potrivit numărătorii social-democraţilor în 136 de secţii din totalul de 140.

Marian Dragomir este urmat de candidatul Alianţei PNL - Brăila Nouă, Lucian Căprariu, care a obţinut 17,12% dintre voturi, iar pe locul al treilea se află candidatul USR-PLUS, Mihai Isvoranu, care a fost votat de 7,04% dintre alegătorii prezenţi duminică la urne.

La nivelul municipiului Brăila, din 170.681 persoane cu drept de vot, la urne s-au prezentat 53.290, respectiv 31,2% din numărul total de alegători.

La Consiliul Local Municipal, PSD are 50,06%, PNL - 18,16%, PMP - 6,48% şi USR PLUS - 6,9%, cu menţiunea că USR PLUS nu va intra în CLM, deoarece nu a reuşit să atingă pragul de 7%, cât este necesar unei alianţe electorale.

În judeţul Brăila au fost amenajate 282 de secţii de votare, iar 285.184 de brăileni au avut drept de vot, dintre care 118.458 s-au prezentat la urme, respectiv 41,5% din numărul total de alegători.

Candidatul PSD la funcţia de preşedinte al CJ Brăila, Francisk Chiriac, a obţinut 50,63% dintre voturi, urmat de candidatul Alianţei PNL-Brăila Nouă, Cătălin Boboc, cu 24,01%, de cel a PMP, Viorel Botea, cu 7,17% şi de cel al USR-PLUS, Cătălin Stancu, cu 6,03%.

La Consiliul Judeţean, PSD are 47,72%, PNL - 26,41%, PMP - 6,85% şi USR PLUS - 5,66%, cu menţiunea că USR PLUS nu va intra în CJ, deoarece nu a reuşit să atingă pragul de 7%, cât este necesar unei alianţe electorale.