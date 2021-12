Riadul a pledat pentru o abordare serioasă a programului nuclear iranian la summitul Consiliului de Cooperare al Golfului

Prinţul moştenitor al Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman, a pledat marţi pentru o abordare eficientă şi serioasă a programului nuclear şi balistic al Iranului, la un summit al monarhiilor arabe din Golf, desfăşurat la Riad, informează AFP preluat de agerpres.

Prinţul moştenitor şi-a reprezentat ţara la summitul Consiliului de Cooperare al Golfului (CCG -Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite, Bahrain, Qatar, Oman, Kuweit), în locul tatălui său, regele Salman, în vârstă de 85 de ani. Autorităţile saudite nu au oferit o explicaţie cu privire la motivele absenţei regelui.

"Este important să avem o abordare eficientă şi serioasă a programului nuclear şi balistic al Iranului", a spus Mohammed bin Salman la summit.

El a făcut apel la "o coordonare sporită a eforturilor în faţa provocărilor multiple" şi a subliniat necesitatea "unificării poziţiilor pentru a consolida rolul" CCG la nivel regional şi internaţional.



În cadrul unei conferinţe de presă după încheierea summitului, şeful diplomaţiei saudite Faisal bin Farhan Al Saud a estimat că evoluţia negocierilor de la Viena "este îngrijorătoare şi nu trezeşte optimism.



Cu această ocazie a apreciat din nou drept "adecvată o prezenţă (a saudiţilor) la negocieri, deoarece aceasta ne-ar permite să fim aproape de soluţii, având în vedere că suntem una din ţările cele mai ameninţate"."Iranul îşi menţine o poziţie intransigentă (...) şi acest lucru este, fără îndoială, îngrijorător".



În comunicatul final al summitului, ţările participante au convenit "cu privire la importanţa coordonării pentru realizarea unei politici externe unificate şi eficace (...)", la un an după încheierea disputei cu Qatarul. Ei au convenit, de asemenea, asupra necesităţii de a-şi diversifica economiile, care se bazează în prezent pe gaz sau petrol.



În iunie 2017, Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite, Bahrain şi Egiptul au întrerupt relaţiile cu Qatarul, acuzat că este prea apropiat de Iran şi că îi susţine pe islamişti, ceea ce Doha a negat întotdeauna. Relaţiile au fost restabilite la începutul anului 2021.



Puterile regionale rivale Arabia Saudită (sunnită) şi Iranul (şiit) au rupt relaţiile diplomatice în 2016. Cele două ţări au lansat totuşi discuţii în ultimele luni într-o încercare de reconciliere, fără niciun rezultat notabil deocamdată. Preşedintele Iranului Ebrahim Raisi, ales în vara acestui an, afirmă că prioritatea sa de politică externă va fi îmbunătăţirea legăturilor cu vecinii din Golf.



În noiembrie anul trecut, după o întâlnire a grupului de lucru, SUA şi CCG au transmis un avertisment comun Iranului, acuzat că "provoacă o criză nucleară" şi că a destabilizat Orientul Mijlociu cu rachetele şi dronele sale balistice.



Participanţii la summitul CCG au cerut Iranului "să profite de oportunitatea diplomatică" reprezentată de negocierile de la Viena pentru a salva acordul internaţional din 2015 menit să împiedice Teheranul să se doteze cu bomba atomică,"cu scopul de a preveni conflictul".



Negocierile indirecte de la Viena dintre americani şi iranieni au fost reluate la sfârşitul lunii noiembrie, după câteva luni de suspendare. Ele urmăresc să revigoreze acordul din 2015, dar până acum nu s-au înregistrat progrese semnificative.