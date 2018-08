Rică Răducanu, JEFUIT în timp ce dormea: Ce au luat hoții din casa de vacanță

Rică Răducanu a fost jefuit, în timp ce dormea, în casa sa de vacanță din Mangalia. Poliția a deschis o anchetă în acest caz.

"Nu mai pot sa dorm, mi se intampla ceva necurat, nu ca am pierdut niste bani, dar nu credeam in viata mea ca cineva o sa ma atace pe mine. Eu ma duc acolo de 30 de ani. Am ajuns acasa pe la 8, zis hai sa ma uit la meci, luni seara. Am vazut meciul, eram singur, am baut ceva ca omul și am adormit cu geamul deschis si la balcon si la intrarea in casa. Am bagat telefonul in priza. Langa masuta de langa pat am pus si o geanta pe care abia am cumparat-o si aveam toate in ea. Au intrat chiar in camera, n-am simtit nimic. Au luat telefonul, geanta, ceasul. Pe la 6 dimineata, când m-am trezit, am vazut ca telefonul nu e, nici gentuta. Am anuntat poltia si au venit. Acum trei ani am mai fost o data pradat, dar atunci nu aveam nimic, au luat cam o sută de lei de pe masă", a declarat Rică Raducanu la Antena 3.