Rob Howley se întoarce în staff-ul Ţării Galilor după suspendarea pentru pariuri sportive

Antrenorul Rob Howley revine în staff-ul tehnic al naţionalei de rugby a Ţării Galilor după ce a fost suspendat, în urmă, cu patru ani, pentru încălcarea regulilor privind pariurile sportive, a anunţat joi Federaţia galeză de profil (WRU), scrie AFP.

"Am primit acum o a doua şansă de a face o meserie căreia i-am dedicat toată viaţa profesională şi sunt recunoscător rugby-ului galez pentru toleranţa şi încrederea acordată, o încredere pe care intenţionez să o răsplătesc dând tot ce am mai bun din mine", a spus Howley (53 ani), fost internaţional galez, potrivit Agerpres.

El se va ocupa şi de pregătirea echipei Under 21 a "dragonilor".

Howley, care în 2019 era antrenor secund al Ţării Galilor, a fost suspendat pentru încălcarea regulamentelor privind pariurile sportive, el părăsind lotul naţionalei care în acel moment se afla în Japonia, unde participa la turneul final al CM.Antrenorul spunea, un an mai târziu, că a devenit dependent de jocurile de noroc din 2011, după moartea surorii sale.''Mă simţeam responsabil pentru moartea surorii mele. Pentru că se lupta cu alcoolul şi cu depresia am izolat-o într-o locuinţă unde o vizitam mereu, dar atunci, înainte să moară, nu m-am dus pe la ea. Oare dacă mergeam, acum ar fi trăit? Izolând-o în acea casă, singură, ştiind că are probleme cu băutura, parcă i-am săpat mormântul'', a spus, la acea vreme, Howley.El a arătat că după episodul tragic şi-a găsit refugiul în jocurile de noroc.Selecţionerul de la acel moment al galezilor, Warren Gatland, se declara ''şocat'' de acuzaţiile care i se aduceau secundului său, Rob Howley. ''Am fost cu toţii şocaţi, ne va trebui ceva timp pentru a depăşi momentul. Uneori însă avem în faţă şi situaţii adverse. Câteodată pierdem oameni-cheie şi este necesar să avem un răspuns pentru a redresa situaţia. Cu toate acestea, jucătorii mei au strâns rândurile în contextul acestei surprize neplăcute. Trebuie să întoarcem o situaţie negativă în ceva pozitiv pentru noi'', spunea atunci Gatland.