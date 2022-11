Robbie Williams spune că s-a culcat cu patru din cele cinci fete din Spice Girls: Una dintre ele rupe tăcerea într-o carte autobiografică

Cântărețul Robbie Williams s-a lăudat că s-a culcat cu patru din cinci fete de la trupa Spice Girls. Mel C ar fi abordat relația sa cu Robbie Williams în noua sa carte, spunând că „este frumos să spui adevărul acolo”.

Ea a declarat: „Nu, la naiba cu el! Nu-l avertizez despre nimic, la modul în care s-a comportat de-a lungul anilor. La fel ca noi toți, relațiile vin și pleacă. Chiar doare pe moment, dar odată ce ai trecut peste, ai depășit-o și mergi mai departe. Totuși, a fost frumos să spun adevărul acolo.”

Nu este prima dată când au existat sugestii despre o aventură între Robbie și Spice Girls, cântărețul mergând chiar atât de departe încât a glumit că s-a culcat cu fiecare membră, cu excepția uneia. Cu toate acestea, în 2016, el a revenit asupra declarațiilor sale și a încercat să minimalizeze ceea ce a spus odată, afirmând: „Am spus o glumă cu mult timp în urmă și a cam scăpat de sub control.”

„Într-un anume turneu, am făcut o introducere, spunând: „Sunt foarte norocos că am fost în Take That și în patru din cinci din Spice Girls. Acesta a fost intro-ul meu la cântec și a fost o glumă, iar gluma a mers prea departe. Aș dori să-mi cer scuze tuturor Spice Girls implicate și soților și iubiților lor. Știu că câțiva soți și iubiți nu au fost prea încântați de glumă”, a declarat cântărețul, scrie alephnews.ro.

Totuși, se pare că zvonul nu era departe de adevăr, Mel B confirmând aparent ceea ce s-a întâmplat. Ea a spus: „De fapt, el și-a cerut scuze în mod public față de mine pentru toată acea mizerie. Spunând că, aparent, a făcut-o cu toate cele cinci Spice Girls… Eu am fost cea cu care nu a făcut-o niciodată. El este un prieten de-al meu. Yuck! El fusese cu prietenele mele.”