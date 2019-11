Robert Moreno, fostul selecționer al Spaniei: 'Voi prelua o echipă de club și voi continua să fiu antrenor'

Robert Moreno, fostul selecționer al Spaniei, a declarat, joi, că nu înțelege motivul pentru care actualul selecționer, Luis Enrique, a spus că nu este loial, anunță MEDIAFAX.

”Sunt recunoscător pentru cei nouă ani petrecuți alături de Luis Enrique și întregul staff. După ce a anunțat că revine, eu am crezut că totul va fi perfect. El le-a spus celor de la federație că nu va mai conta pe mine. Am rămas șocat, am fost distrus. Nici până în ziua de azi n-am aflat motivul pentru care a luat această decizie. N-am reușit să discut cu el. Cred că nu vom afla niciodată adevărul. El a spus despre mine că n-am fost loial, dar acest lucru nu este adevărat. Eu mă bucur cel mai mult pentru revenirea sa. Pentru mine lucrurile sunt clare. În viitor voi prelua o echipă de club și voi continua să fiu antrenor principal. Voi începe de jos”, a declarat Robert Moreno.

Luis Enrique a renunţat la funcţia de selecţioner în luna iunie, din cauza unor probleme personale. La data de 20 august, tehnicianul a anunţat decesul fiicei sale, în vârstă de doar 9 ani. La finalul campaniei de calificări la Campionatul European din 2020, după meciul cu Spania - România, Robert Moreno s-a despărţit într-o manieră inedită de echipa naţională. Cu lacrimi în ochi le-ar fi transmis jucătorilor în vestiar că a fost dat afară şi a plecat acasă, de la stadion, fără să susţină conferinţa de presă.

Luis Enrique, în cadrul conferinţei de presă în care a fost anunţat că va ocupa de acum funcţia de selecţioner al Spaniei, a explicat ce s-a întâmplat între el şi Moreno: "Singurul responsabil pentru faptul că Robert Moreno nu este în stafful meu, sunt eu”.

În aceeași conferință de presă, Enrique a declarat că Moreno nu este o persoană loială.