Robert Negoiță îi avertizează pe șoferii din Sectorul 3: Trecerile de pietoni și benzile de viraj nu sunt locuri pentru parcare

Primarul Sectorului 3, Robert Negoiță, îi avertizează pe șoferi că mașinile parcate neregulamentar vor fi ridicate, edilul admitând că locurile de parcare sunt insuficiente.

"Reamintesc faptul ca, in Sectorul 3, masinile parcate neregulamentar si care incurca circulatia pietonilor sau a altor autovehicule sunt ridicate si depozitate in centrul de pe strada Releului. Asa cum am spus, inca de la inceput, nu suntem absurzi si intelegm foarte bine ca nu exista locuri suficiente de parcare, desi am facut si vom mai amenaja parcari peste tot unde este posibil. Insa trecerile de pietoni, trotuarele, caile de acces, benzile de viraj NU SUNT si nici nu vor fi locuri pentru parcare", a scris Robert Negoiță pe Facebook.