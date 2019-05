Robert Negoiță SPULBERĂ visul lui Marian Oprișan de a candida la prezidențiale

Primarul PSD al Sectorului 3, Robert Negoiță, susține că PSD trebuie să renunțe la Guvernare, așa cum cerea public și ieri după scorul de 23% de la europarlamnetare.

"Este mai mult decât evident că s-a greșit și s-a greșit grav. Nu am să repet ce am spus ieri. Greșelile trebuiesc îndreptate. Am fost destul de concret ieri. Ce am spus ieri, este suficient. Și așa după ce eu am făcut declarațiile s-a întâmplat chestiunea cu arestarea și s-a interpretat că am zis după. Nu.

Nu s-a discutat despre domnul Oprișan nimic despre candidatura la prezidențiale", a declarat Negoiță.