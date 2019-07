Robert Negoiță șterge pe jos cu Viorica Dăncilă și cu decidenții din PSD

Robert Negoiță a izbucnit în direct la Digi 24 și a povestit fără rezerve experiența trăită în PSD, dar și despre reșația directă cu Viorica Dăncilă. Primarul Sectorului 3 a șters pe jos cu premierul, dar și cu mulți decidenți ai partidului.

„Percepția mea este aceea că doamna Dăncilă nu a fost pusă în această poziție pentru a face ceva. Cu toții suntem conștienți de importanța pe care o are o aftfel de poziție, în mod normal trebuie să ai o experiență, să fi condus ceva în viață, să te duci acolo cu un bagaj de cunoștințe, cu o experiență, cu încrederea în sine aceea pe care ți-o dă astfel de poziții pe care le-ai gestionat cu succes, ceea ce nu a fost cazul. Îmi pare rău că nu pot să fie deloc optimist și nu m-aș referi la o persoană anume sau doar la o persoană. Mi s-a întâmplat de atâtea ori să stau de vorbă cu persoane decidente cu care după ce am avuto discuție de 20-30 de minute sau chiar mai bine, să am acea percepție că nu înțelege nimic. Eu sunt un om optimist și curajos de felul meu, dar credeți-mă că o astfel de experiență este de natură să genereze îngrijorare dacă nu panică. Te gândești, măi, ce fel de oameni ne conduc?”, a declarat Robbert Negoiță.