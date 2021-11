Robert Negoiță a bătut palma să revină în PSD: 'Nu a vrut doamna Firea'

Finul și nașa sunt în continuare în război! Este povestea despre Robert Negoiță, finul, și Gabriela Firea, nașa. După episodul din 2020, din campania pentru locale, cei doi nu au îngropat securea războiului. Negoiță, plecat din PSD, a vrut să revină, și a negociat cu toți liderii partidului. Însă, nașa nu l-a iertat pentru acuzațiile din campanie, care au costat-o fotoliul de primar.

”Nu mă întorc în PSD! Am fost la masă cu domnul Ciolacu, Tudose, Grindeanu. Am vorbit cu domnul Paul Stănescu, cu Vasile Dîncu, am convenit o formă de colaborare, de fuziune. Am bătut palma, dar nu a vrut doamna Firea. Așa mi s-a spus, că nu mă pot întoarce pentru că nu vrea doamna Firea. Nu exclud să ies definitiv din politică.”, a spus Robert Negoiță în emisiunea lui Victor Ciutacu, la România TV.