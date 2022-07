Robert Negoiță: La fiecare două săptămâni deschidem o grădinită și o creșă (foto)

Primarul Sectorului 3, Robert Negoiță, a inaugurat astăzi, alături de Ministrul Educației, Sorin Mihai Cîmpeanu, și de Inspectorul Școlar General pentru București, Vlad Florentin Drinceanu, un nou corp la Grădinița nr. 241 - Peștișorul de Aur (str. Rotundă nr. 19).

„Domnule ministru vă mulțumesc încă o dată că v-ați respectat angajamentul și ați venit să inaugurăm o altă grădiniță și creșă în Sectorul 3. Așa cum ne-am angajat, la fiecare două săptămâni în ziua de luni, în Sectorul 3 mai inaugurăm o creșă și grădiniță. Trebuie să promovăm învățământul. Știm cu toții că învățământul este cea mai bună investiție de aceea trebuie promovat. Facem tot ce este posibil ca până la începutul noului an școlar să inaugurăm cât mai multe grădinițe și creșe, astfel încât să onorăm toate solicitările primite din partea părinților. Astăzi am inaugurat un nou corp de clădire care cuprinde 24 de grupe în plus, dintre care nouă grupe destinate antepreșcolarilor și 15 preșcolarilor”, a declarat Robert Negoiță, primarul Sectorului 3.

„Am ținut să fiu prezent la inaugurarea celei de-a treia grădinițe și sper să fim invitați cât mai des la astfel de evenimente. Această grădiniță are trei corpuri de clădire, în primele două învață 13 grupe de preșcolari, iar astăzi inaugurăm un alt treilea corp de clădire în care vor învața 24 de grupe de copii (9 pentru antepreșcolari și 15 de grădiniță). Este un lucru extraordinar, îmi doresc ca peste tot să deschidem grădinițe cu includerea antepreșcolarilor, cel puțin la jumătate față de câte se deschid în Sectorul 3”, a declarat Sorin Mihai Cîmpeanu, ministrul Educației.

Locuri pentru 427 de copii

Noul corp al clădirii va găzdui 427 de copii repartizați în nouă grupe de creșă și 15 grupe de grădiniță.

Clădirea are douaă etaje, suprafață construită de 1.180 mp, iar cea desfășurată de 3.354 mp. La aprter va funcționa creșa, iar la etajele 1 și 2 își vor desfășura activitatea grupele de preșcolari. Sălile de grupe sunt mobilate adecvat pentru fiecare funcțiune.

Accesul se realizează separat pentru creșă și pentru grădiniță.

Întreaga investiție a fost realizată din fonduri europene nerambursabile. Capacitatea Grădiniței 241 până la construcția noului corp a fost de 299 de preșcolari.