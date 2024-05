Robert Negoiță se gândește să iasă din politică: 'Cred că am să mă întorc în privat'

Primarul Sectorului 3 din Capitală, Robert Negoiță (PSD), a declarat marți, la B1 TV, că se gândește să renunțe la cariera administrativă și să se întoarcă în privat.

„Dacă vreți părerea mea, peste un mandat…. cred că am să mă întorc în privat”, a declarat Negoiță. Întrebat dacă asta înseamnă că acum e ultima dată când mai candidează, el a răspuns: „Da”.

Negoiță este la al treilea mandat de primar al Sectorului 3, fiind ales pentru prima oară în 2012. El candidează la alegerile din 9 iunie pentru a-și reînnoi mandatul, iar sondajele de opinie îl plasează cu prima șansă să câștige al patrulea mandat.

El l-a acuzat pe Nicușor Dan că spune „aberații” despre mafia imobiliară.

Negoiță a apreciat că de vină pentru haosul urbanistic din București nu e mafia imobiliară, cum pretinde primarul general, Nicușor Dan, ci chiar Dan însuși, care după un mandat n-a fost în stare să vin măcar cu un proiect de Plan Urbanistic General. Negoiță l-a acuzat apoi pe Dan că încearcă să ducă lumea pe o „pistă aberant de falsă” și că, prin lipsa lui de acțiune, „hrănește neregulile din sistem”.

„Am speranțe că vom avea un primar general cu care să ne putem înțelege, care să nu vorbească, din punctul meu de vedere, chestiuni mai mult decât neadevărate, chiar aberante. Am văzut o declarație că noi avem trafic din cauza mafiei imobiliare. Eu am auzit, așa am văzut în studii, așa am înțeles că votanții dlui Nicușor Dan sunt oameni cu studii, cu pregătire, cu educație. Mă consider și eu măcar parțial din categoria asta și chiar nu mi se pare în regulă să fiu mințit în față”, a declarat primarul sectorului 3.