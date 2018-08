Robert Turcescu a EXPLODAT, după audierea lui Carmen Dan: Este absolut HALUCINANT

Deputatul PMP, Robert Turcescu, a catalogat drept "halucinant" faptul că prefectul Capitalei, Speranța Cliseru, nu a informat-o pe Carmen Dan, ministrul de Interne, în legătură cu faptul că urma să semneze ordinul de intervenție în forță a Jandarmeriei la protestul din 10 august.

"E doar o abureală și o bătaie de joc pentru ceea ce s-a întâmplat la protestele din 10 august. Cum adică prefectul Capitalei nu l-a anunțat pe ministrul de Interne că urmează să semneze ordinul respectiv? Pare halucinant. E aproape halucinat că prefectul nu informează ministrul de Interne. Mi-a spus că nu a semnat acel ordin, dar înțeleg că nu a existat un dialog între prefectul Capitalei și ministrul de Interne. Era totuși o situație de criză. Cum adică nu a existat o coordonare, dialog între cele două? Dar ce vorbeau o altă limbă?", a afirmat deputatul PMP, Robert Turcescu, la finalul ședinței Comisiei pentru apărare a Camerei Deputaților, unde au venit să dea explicații Carmen Dan, maiorul Laurențiu Cazan, fostul șef al Jandarmeriei, Sebastian Cucoș și Raed Arafat.

Acesta a adăugat că i-a întrebat pe reprezentanții Jandarmeriei de ce a fost trimisă o femeie la intervenția de la Spring Time, însă explicațiile l-au făcut să plece "mai nelămurit de la Comisie decât atunci când am intrat".

"Avem de a face cu o mistificare. Am întrebat de ce au trimis o femeie la intervenția de la Spring Time? Și au spus că sunt din 100 de candidați 75 sunt bărbați și 25 femei și nu au ce să facă, pentru că ar fi o discriminate. Plec mai nelămurit de la Comisie decât atunci când am intrat", a completat Turcescu.

Parlamentarul a mai precizat că în alte țări forțele de ordine nu au obiceiul să alerge pe străzi și să hăituiască oamenii.

"De vreo trei patru am întrebat despre episodul cu bărbatul care ridică mâinile și e lovit de jandarmi. Mi s-a explicat că au acționat încercând să împrăștie grupuri de huligani pe Iancu de Hunedoara și acolo, mi-au zis că se ascund grupurile de huligani. Ceea ce din punctul meu de vedere nu e o explicație care stă în picioare. Nici în alte țări nu există o hătuire a oamenilor, nu pleacă jandarmi la vânătoare pe străzi. Se crează o zonă tampon. Am întrebat de ce. Mi s-a spus că doamna Carmen Dan are încredere în felul în care Parchetul va pune cap la cap toate lucrurile", a mai spus deputatul PMP.

Întrebat dacă a aflat de la reprezentanții Jandarmeriei, cum au fost atâtea cazuri în care manifestanți au bătut jandarmi și nu au fost reținuți pentru fapte de violență, Robert Turcescu a răspuns: "Mi s-a explicat, iar eu am rămas trăsnit când am auzit răspunsul. Ni s-a spus că dacă jandarmii s-ar fi ocupat, după ce îi băteau pe respectivii, care ar fi fost agresori, să îi ia și să îi urce în dubă, ar fi trebuit jandarmul să plece și cu el la secția de poliție, unde să explice ce s-a întâmplat și de ce se face vinovat respectivul. Ori asta, spune unui dintre comandanții jandarmilor, ar fi însemnat să diminueze foarte puternic dispozitivul de jandarmi din zonă. Ce ar fi fost, au zis ei, dacă sute de jandarmi ar fi plecat cu câte un protestatar, ținându-l de ceafă sau în dubă, la secțiile de poliție și să scrie declarații? Nu ar mai fi existat dispozitivele necesare pentru a menține ordinea în Piața Victoriei."

Maiorul Laurențiu Cazan, ministrul de Interne, Carmen Dan, șeful DSU, Raed Arafat, dar și fostul șef al Jandrmeriei Sebastian Cucoș au participat la ședința de marți a Comisiei de apărare a Camerei Deputaților, în contextul solicitării liberalilor de a oferi explicații despre protestele violente din 10 august.

Ministrul de Interne, Carmen Dan, a declarat, marți în cadrul audierii în Comisia de apărare a Camerei Deputaților, că până în prezent au fost identificate șase cazuri "în care 10 jandarmi au fost semnalați ca autori ai unor fapte de natură penală".

"Ancheta internă a Jandarmeriei continuă. Structurile de specialitate au identificat şase cazuri în care 10 jandarmi din dispozitivul de ordine publică au fost semnalaţi ca posibili autori ai unor fapte de natură penală. Aceste constatări vor face obiectul sesizărilor din partea Jandarmeriei către Parchetul Militar. În măsura în care vom identifica noi situaţii, acesta este demersul legal pe care intenţionăm să îl ducem mai departe", a afirmat ministrul de Interne Carmen Dan, la audierea în Comisia de apărarea a Camerei.

Aceasta, a reiterat, în cadrul audierii de marți, că a stat în biroul său din cadrul ministerului pe timpul mitingului din 10 august, precizând că inițial, și-a luat informațiile din media. Ministrul Afacerilor Interne a mai spus că nu a venit în Parlament în baza unei invitații oficiale.