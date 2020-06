Robert Turcescu aruncă o umbră de îndoială asupra bolii lui Marcel Pavel: Pe buneee?!?

Deputatul PMP, Robert Turcescu, susține că Marcel Pavel ar fi aflat, în direct, de la Mihai Gâdea că are coronavirus, dar înainte de asta a cântat fără probleme, ca mai apoi să se afle că are și dublă pneumonie.

”Inteleg ca inainte de a afla in direct la Gadea ca are coronavirus, Marcel Pavel a cintat mult si frumos ultima lui compozitie. Apoi am aflat ca avea si dubla pneumonie. Si coronavirus. Si cinta! Mai, pe buneeee?!?”, scrie Robert Turcescu.