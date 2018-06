Robert Turcescu, critici la adresa colegilor de opoziție: Nu așa scăpăm de Dragnea și PSD

Deputatul Robert Turcescu critică dur colegii din opoziție pentru modul în care aleg să se raporteze la PSD. El susține că prin actuala politică a opoziției nu poate fi eliminat Liviu Dragnea și PSD-ul, acest lucru fiind posibil doar printr-o mare coaliție a tuturor partidelor de opoziție.

”Se poate si asa, dar...

Da, se poate sa ne inchipuim ca luptam cu Dragnea si PSD prin postari pe Facebook, dindu-i in bula noastra virtuala cu capul de pixeli, punindu-le mustata si comparindu-l pe Livache cu nea Nicu si pe metresa lui cu Leana. Se poate si asa, desigur.

Da, se poate sa ne inchipuim ca facem parte din Opozitie la nivel central, iar in teritoriu sa votam cu sirg impreuna cu pesedistii in Consiliile Locale si Judetene. Pentru un post caldut rezervat nevestei, pentru o avansare in minister promisa amantei. Se poate si asa, desigur.

Da, se poate sa semnam motiuni simple si de cenzura in Parlament, chiar daca stim sigur ca n-au nicio sansa sa treaca la vot. Dar ne ofera ocazia de a justifica in fata alegatorilor votul oferit in decembrie 2016. Se poate si asa, desigur.

Da, putem sa participam la talk-show-uri televizate si sa ne racorim in direct cind prindem un pesedist pe picior gresit. Se poate sa facem chiar si rating. Se poate si asa, desigur.

Da, putem sa devenim peste noapte buni vorbitori despre deciziile CCR, despre actiunile DNA, despre oamenii SRI si ai SIE, despre tot ce misca in tara asta si sa dam drumul unui suvoi de vorbe mestesugite in fata microfonului. In direct sau in reluare. Se poate si asa, desigur.

Da, putem sa iesim in strada, sa ne felicitam pentru jocuri de cuvinte precum "Luie Miviu" si sa plecam din fata guvernului dupa citeva ore in care ne-am racorit protestind fata de Veorica si Mulguta. Se poate si asa, desigur.

Da, putem in multe feluri sa fim ba revoltati pe bune, ba ipocriti cu asupra de masura. Ba demagogi, ba sinceri. Ba animati de spirit civic, ba in cautare de voturi in multime. Se poate si asa, desigur.

Dar nu asa vom scapa de dictatura Dragnea-PSD.

Cind noi strigam, ei pun la cale, in soapta, afaceri cu bani multi si cu putini martori. Cind noi cerem democratie si transparenta ei dau pensii speciale si legi cu dedicatie. Cind noua ni se pare ca Romania s-a desteptat in strada, ei o cheama la pomana electorala. Cind noi cerem stat de drept ei dau din gura despre Statul Paralel.

Se poate si asa, desigur. Si vedem ca se poate. Dar daca vrem sa schimbam ceva e vremea sa avem adevarate partide de Opozitie, o Opozitie politica unita si o unitate deplina in actiuni de strada. Si mai trebuie sa avem curajul de a face politica activa, in partide, pentru a inlatura impostorii care doar mimeaza Opozitia. Nu e usor si e timpul scurt. Sintem deja in campanie electorala, iar ei se pregatesc din nou sa cumpere oameni si voturi asa cum au facut mereu. Si ei stiu ca se poate asa.

Tu ce faci ca asa sa nu se mai poata?”, arată Robert Turcescu, pe pagina personală de Facebook.