Robert Turcescu îl DISTRUGE pe Klaus Iohannis: acuzații de BLAT cu PSD

Deputatul PMP, Robert Turcescu, susține că președintele Klaus Iohannis manifestă multă neputință în războiul cu PSD, iar uneori lasă impresia că nici măcar nu vrea să lupte. Deputatul sugerează faptul că președintele, în ciuda retoricii publice, în spatele ușilor închise ar fi blat cu cei de la PSD.

”Cica mesajul a fost "taios", cel putin asa scrie la gazeta. Eu am vazut neputinta, muuulta neputinta si o retorica de profesoras care-l ameninta pe golanul din fundul clasei ca-i rupe urechile daca-i mai pune piuneze pe scaun, dar pe ala il doare la basca. In plus, se vede ca omul e chinuit, nu-i place ce face, el e cu relaxarea, cu concediile, cu astea... Sa-l obligi acum sa sara la beregata, sa consume energie, sa nu doarma noaptea de grija tarii e prea mult! O sa mai aiba din cind in cind cite un puseu retoric, va mai da o tura cu bicicleta si... cam atit. De unde nu e, nici Dumnezeu nu cere si nici noi n-ar trebui sa mai visam la cai verzi pe pereti si sa ne tooot imaginam ca omul are un plan, ca e subtil, ca stie ce face... N-are, nu poate si nu stie, iar uneori am certitudinea ca nici nu vrea, punct! Ar fi bine sa ne gindim, din timp zic, la altul...”, arată Robert Turcescu, pe pagina personală de Facebook.