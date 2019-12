Robert Turcescu profețește: el este singurul om care o poate bate pe Firea la Capitală

Deputatul PMP, Robert Turcescu, susține că nici Vlad Voiculescu și nici Nicușor Dan nu vor avea șanse în bătălia pentru Primăria Capitalei, în fața Gabrielei Firea. Turcescu arată că singurul candidat cu șanse reale ar fi Ludovic Orban.

”Nu, Nicusor Dan nu are cum s-o invinga pe Firea in batalia pentru Bucuresti.

Nu, Vlad Voiculescu nici el n-are cum s-o invinga pe Firea.

La cum arata lucrurile astazi, in actualul context politic, singurul in stare sa cistige batalia impotriva catastrofalei Firea e Ludovic Orban.

Mai ginditi-va inainte de a zice ca e doar un scenariu utopic...”, scrie Robert Turcescu.