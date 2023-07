Robu, fostul primar al Timișoarei: Chem alături de mine pe toți cetățenii, indiferent de opțiunea politică

Nicolae Robu, fostul primar al Timişoarei: Chem alături de mine toţi cetăţenii, indiferent de opţiunea politică, pe toţi cei ce vor să scăpăm oraşul de cei ce de trei ani s-au dovedit cu vârf şi îndesat nedemni să fie în fruntea sa! Şi îmi arăt deschiderea, în caz de reuşită, spre administrarea oraşului în bună înţelegere cu toate partidele şi cu implicarea lor efectivă în actul administrativ, bineînţeles, în funcţie de aportul adus de fiecare la victorie.

Vă informam zilele trecute că PNL Timiş i-a propus lui Nicolae Robu, fostul Primar al Timişoarei, profesor universitar fost conducător al Politehnicii înainte de a fi primar, deosebit de apreciat în cercurile intelectuale şi de către tineri, mai ales studenţi sau foşti studenţi, să candideze din partea PNL pentru un nou mandat de Primar, în 2024. Arătam că Robu e dat în sondaje cu scoruri de peste 40%, iar primarul în funcţie Fritz, cu cca 25%.

La Timişoara, practic, e deja campanie! Campanie în doi, între actualul primar, cetăţeanul german Dominic Samuel Fritz, netrăitor în Timişoara înainte ca timişorenii să-l aleagă primar şi în continuare fără cetăţenie română şi cu domiciliul în Germania, nu în Timişoara (!!!), o persoană care a dezamăgit profund, nimic din ce-a promis nerealizând în cei trei ani de mandat scurşi şi fostul primar, Nicolae Robu, regretat, acum, de din ce în ce mai multă lume.

Fritz are postări propagandistice zilnice, plăteşte la greu publicitate, are o armată de troli, iar de cealaltă parte, Robu nu se lasă, iese şi el cu postări tari, aproape zilnic.

Vom reproduce, în continuare, un interviu luat lui Robu de Amelia Stefoni, evident cu acordul celor doi protagonişti, pentru că ni s-a părut interesant. Din acest interviu am citat în titlu.

”INTERVIU

Amelia Stefoni - Nicolae Robu

Amelia Stefoni: Domnule Robu, domnule Profesor, cum să vă spun, mai întâi, vă mulţumesc că aţi acceptat să-mi acordaţi acest interviu. Pentru că ştiu că pentru dv timpul este extrem de preţios, voi intra direct în miezul lui. Deci, prima întrebare: Veţi candida în 2024 la funcţia de Primar al Timişoarei?

Nicolae Robu: Da, voi candida. Am mai spus-o şi o repet: voi candida, pentru că mă doare sufletul să văd ce i se întâmplă oraşului nostru -oraşului pe care eu îl iubesc atât de mult!-, sub această administraţie incompetentă şi de rea credinţă, condusă de un om străin de el, nemembru al comunităţii sale, un mercenar, în definitiv, exponent al unor grupuri de interese.

Amelia Stefoni: Vă mulţumesc pentru acest răspuns tranşant şi m-aş bucura dacă şi la următoarea întrebare aţi putea să-mi răspundeţi la fel. Iat-o: Veţi candida independent, din partea PNL sau din partea altui partid sau alianţă de partide?

Nicolae Robu: Nu vă pot răspunde la fel de tranşant, la ora actuală. Prima mea opţiune este să candidez din partea PNL. Dacă, însă, cei ce conduc la ora actuală PNL Timiş nu mă vor –şi nu mă refer la o persoană anume, ci la forul statutar de conducere, Biroul Politic Judeţean-, atunci candidatura mea va fi una independentă. Nici nu intră în discuţie să candidez din partea vreunui alt partid, cu tot respectul pentru toate. Atenţie: n-aş vrea să se înţeleagă că aş cerşi acceptarea de către PNL! N-am cerşit în viaţa mea nimic şi nici nu voi cerşi vreodată! Cu atât mai mult cu cât toate sondajele –şi eu am avut acces direct sau ”pe surse” la nu mai puţin de şase!- arată că scorul pe care l-aş lua la alegeri ar fi aproximativ acelaşi dacă aş candida din partea PNL sau ca independent.

Amelia Stefoni: Staţi puţin că am sesizat în răspunsul dv ceva ce nu pot lăsa nelămurit: referindu-vă la celelalte partide, aţi spus: ”cu tot respectul pentru toate”. Ce să înţeleg, că respectaţi inclusiv USR?

Nicolae Robu: O să vă şochez, poate, dar eu nu sunt şi n-am fost niciodată omul care să catalogheze în bloc fiinţele umane! USR este un partid constituţional şi e dreptul celor ce se regăsesc în curentul ideologic progresist să îi fie membri sau simpatizanţi, aşa cum e dreptul meu să fiu liberal de dreapta, liberal conservator. Eu nu cu membrii simpli şi simpatizanţii USR am o problemă –chiar am câţiva apropiaţi USR-işti!-, eu îi dezavuez pe liderii USR locali –pe cei naţionali nu-i cunosc- şi vă pot face şi nominalizări: Dominic Samuel Fritz, om fără nimic în spate, fără scrupule, un profitor de buna credinţă a mii şi mii de timişoreni pe care i-a intoxicat şi manipulat prin minciuni de neimaginat de către ei, un incapabil să conducă un ONG –a fost doar voluntar pe lângă un ONG, nu preşedinte de ONG!-, darămite o Primărie de oraş de mărimea şi complexitatea Timişoarei şi Ruben Laţcău, un necioplit, un obraznic, care s-a târât prin şcoală având nevoie de 6 ani în loc de 4 ca s-o parcurgă –dublu repetent, altfel spus!-, un mincinos care s-a dat inginer când era student în anul I şi apoi manager de companie multinaţională, el fiind, de fapt, team manager, adică: şef de echipă la o echipă din doi muncitori încărcători-descărcători de marfă. Aceşti oameni conduc astăzi Timişoara, de aceea i se întâmplă oraşului ce i se întâmplă şi de aceea nu pot eu sta deoparte să asist la bătaia de joc pe care ei o fac. Dar revenind la întrebarea dv: eu nu judec oamenii politic. De fapt, nici nu mă consider politician şi chiar afirm că, presupunând că mi-aş dori să fiu, nici nu cred că aş fi unul bun. Eu m-am afirmat ca profesionist, inginer şi apoi profesor universitar inginer, în domeniul calculatoarelor, în IT, după care ca manager, ca om de administraţie, mai întâi de universitate, ca Prorector patru mandate şi Rector două mandate (pentru cei nefamiliarizaţi cu aceste funcţii: Rectorul este nr. 1 într-o universitate, iar Prorectorul nr. 2), apoi de Primărie, ca Primar două mandate. Nu politică vreau eu să fac în continuare, ci administraţie, vreau să fie clar lucrul acesta! Şi chem alături de mine toţi cetăţenii, indiferent de opţiunea politică, pe toţi cei ce vor să scăpăm oraşul de cei ce de trei ani s-au dovedit cu vârf şi îndesat nedemni să fie în fruntea sa. Şi îmi arăt deschiderea, în caz de reuşită, spre administrarea oraşului în bună înţelegere cu toate partidele şi cu implicarea lor efectivă în actul administrativ, bineînţeles, în funcţie de aportul adus de fiecare la victorie.

Amelia Stefoni: Interesant răspuns, sincer. Aţi avut recent o întâlnire cu Preşedintele PNL Timiş Alin Nica. N-aţi vorbit despre ea în spaţiul public. Nici dl Alin Nica n-a vorbit, deşi v-aţi întâlnit la vedere, la o terasă din Centrul Istoric, unde, de altfel, aţi şi fost fotografiaţi de cineva, care a dat poza presei. Ieri am auzit că a fost şi o discuţie privind candidatura dv din partea PNL, într-o şedinţă a birourilor de conducere municipal şi judeţean ale PNL. Gata, s-a bătut palma?

Nicolae Robu: Nuu, nu s-a bătut palma. Întâlnirea cu dl Alin Nica a fost una de tatonare, să-i spunem aşa, una menită să spună dacă se merge mai departe pe filiera decizională PNL cu ideea candidaturii mele din partea PNL sau nu. La baza ei, ca şi la baza şedinţei de ieri invocată de dv, stau sondajele, două sondaje proaspete: unul comandat de PNL şi unul comandat de USR, ambele cunoscute şi de mine şi de dl Alin Nica (desigur, cel al USR, cunoscut ”pe surse”). Ambele arată, ca şi alte patru anterioare, că timişorenii m-au reevaluat, constatând că au fost minţiţi grosolan în 2019 şi 2020 pentru a fi îndepărtaţi de mine şi atraşi înspre o ofertă care suna foarte bine, exact cum şi cu ce le place oamenilor să audă, ticluită în laboratoare specializate în intoxicare şi manipulare, de specialişti de înaltă clasă în aşa ceva, tocmiţi de grupuri de interese oculte, certamente neprietene Timişoarei, neprietene României. M-au reevaluat, realizând de ce calomnii am avut eu parte, dar şi comparând cum a fost, ce s-a întâmplat, câte s-au făcut, cum s-a schimbat în bine Timişoara, cum a fost atmosfera, cum a fost viaţa culturală cu mine ca Primar, cu ce li s-a oferit de 3 ani încoace. Eu nu pretind că sunt perfect, că nu am făcut şi nu fac greşeli. ”Sunt om şi nimic din ce-i omenesc nu-mi e străin”, cum spunea, încă în antichitate, Terentius. Dar, eu am iubit oraşul, am muncit enorm pentru el, ultracorect, ultracinstit, i-am fost trup şi suflet devotat, dedicat şi ce-a rămas în urma zbaterii mele, poate vedea oricine. Atât ce am finalizat –sute de proiecte!-, cât şi ce n-am apucat decât să iniţiez. De fapt, tot ce s-a întâmplat şi încă se mai întâmplă în oraş de trei ani încoace, dar absolut tot, reprezintă tot proiecte Robu, adică proiecte ale echipei, Administraţiei Robu. Nimic în afară de schela de 350.000 de euro din Piaţa Victoriei nu are marca Fritz! Ştiţi cum e, în absenţă poţi fi mai corect evaluat decât în prezenţă, exact precum sarea în bucate. Închei răspunsul şi-aşa cam lung, nelăsând, totuşi, în ceaţă, referirile la sondaje. Toate arată pentru mine scoruri cu 4 în faţă, iar pentru dl Fritz, scoruri cu 2 în faţă. Absolut toate!

Amelia Stefoni: Nu scăpaţi aşa uşor! Am înţeles că discuţia cu dl Nica a fost una de tatonare, dar ieri, în şedinţa aceea mare de la PNL, cum a fost?

Nicolae Robu: Păi... eu n-am participat.

Amelia Stefoni: OK, n-aţi participat, dar trebuie să ştiţi câte ceva, că... ştie tot oraşul, exagerat un pic spus. Vă vor sau nu?

Nicolae Robu: Concluzia mai multor participanţi, care n-au luat cuvântul, ci doar au fost atenţi, care m-au sunat –eu n-am sunat pe absolut nimeni, să fie clar- a fost că s-a creat o anumită derută a unora, cum să se poziţioneze, o anumită nelinişte privind soarta lor personală, a altora –de partid, puţin le pasă respectivilor-, dar că majoritatea covârşitoare înţelege lucrurile corect şi pune în faţă interesul PNL, dincolo de orice altceva. Mai multe nu pot să vă spun şi vă rog să agreaţi să lăsăm timpul să vorbească.

Amelia Stefoni: Un lucru doar aş vrea să-l mai abordăm. De consilierii locali PNL actuali, sunteţi mulţumit?

Nicolae Robu: N-am urmărit îndeaproape activitatea, prestaţia lor, dar, dacă eu i-am pus pe listă în 2020, vă asigur că sunt oameni care pot. Fără să le fi urmărit activitatea, repet, vă pot spune că nu-mi pot închipui că de oameni precum dl Moşiu, dl Sandu aş putea fi nemulţumit. Dar haideţi să ne oprim, chiar nu e cazul să discutăm subiectul acesta acum.

Amelia Stefoni: OK, ne oprim, vă mulţumesc. Şi... succes!

Nicolae Robu: Mulţumesc şi eu!”