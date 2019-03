Roger Federer, după câștigarea treofeului cu numărul 100 - Nu sunt Superman, perfecţiunea nu există

Tenismenul elveţian Roger Federer, care a câştigat, de curând, trofeul cu numărul 100 din carieră, afirmă că nu este un superman şi că perfecţiunea în sport nu există, potrivit news.ro.

"Problema e că superstarurile din sport sunt prezentate ca Supermen, ca şi cum am fi supra-oameni. Nu mă văd aşa, perfecţiunea nu există, toată lumea are defecte, eu de asemenea", a spus Federer.

Elveţianul afirmă că nu se aştepta să ajungă să câştige 100 de trofee: "Nu am crezut niciodată că este ceva ce aş putea face, am început să mă gândesc la asta în ultimele luni, când am ajuns la 96 sau 97 de trofee. E bine că am reuşit să o fac la prima tentativă într-o finală, mai bine decât să auzim la fiecare turneu "

Fiecare turneu are o semnificaţie aparte pentur Federer.

"Unele sunt mai importante ca altele, mai frumoase ca altele, dar toate sunt speciale", a spus el.

Federer, locul 4 ATP, va juca în această săptămână la Indian Wells. El va evolua direct în turul al doilea, cu învingătorul dintre germanul Peter Gojowczyk, lcoul 85 ATP, şi italianul Andreas Seppi, locul 47 ATP.