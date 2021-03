Roger Federer nu s-a gândit niciodată la retragere în timpul recuperării sale

Tenismanul elveţian Roger Federer, nr. 5 mondial, care va reveni după o pauză de 13 luni pe teren, cu prilejul turneului ATP de la Doha (8-14 martie), a mărturisit că nu s-a gândit niciun moment la retragere în perioada lungă a recuperării sale, transmite AFP, potrivit Agerpres.

Campionul elveţian de 39 ani va juca marţi la Doha, direct în turul 2, contra învingătorului din partida Daniel Evans - Jeremy Chardy.

Întrebat despre starea sa de spirit din perioada de convalescenţă, Federer a precizat că ''retragerea nu a fost niciodată o opţiune''.

Federer a jucat ultima oară contra lui Novak Djokovic în semifinalele turneului Australian Open 2020 şi a recunoscut că e un fapt rar ca un jucător de 40 ani să revină după un an de absenţă: ''Important este că nu am dureri şi că nu sunt accidentat. Sunt foarte fericit că am revenit pentru a juca un turneu, nu mă gândeam că îmi va lua atât timp. Sunt încrezător. Altfel, nu mă puneam în această situaţie. Am avut o viziune a mea cu trofeul''.

Elveţianul a vorbit şi despre rivalitatea cu Rafa Nadal şi Novak Djokovic, care în această săptămână a depăşit recordul său de 310 săptămâni pe scaunul de lider ATP, pentru titlul de cel mai bun jucător din istoria tenisului: ''Ceea ce au reuşit Novak şi Rafa ultima oară este extraordinar, dar nici ei nu mai au 25 de ani. Novak a câştigat în Australia, Rafa în Franţa. Par că sunt la apogeul lor, ceea ce este formidabil pentru tenis şi pentru dezbatere. Eu mă preocup doar de sănătatea mea, de jocul meu mai mult decât de recorduri''. Federer împarte cu Nadal recordul de victorii în Grand Slam-uri (20).

La Wimbledon, marele său obiectiv, Federer speră să fie 100%, dar nu a luat încă o decizie privind turneele la care va juca înainte de Grand Slam-ul pe iarbă şi nici pentru o eventuală participare la Jocurile Olimpice.