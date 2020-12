Rolul vitaminei C în tratarea Covid-19 - STUDIU

Rolul nutrienților cu vitamina C în întărirea sistemului imunitar pentru a preveni coronavirusul a fost susținut în mare măsură de când a început pandemia. Mulți experți în sănătate au subliniat necesitatea de a atinge suficiența nutrienților prin creșterea consumului de alimente bogate în vitamina C, informează Exquis.ro.

Bazându-se pe această premisă, un studiu recent a amplificat rolul vitaminei C în raport cu COVID-19. Un cercetător al Universității Otago a susținut că vitamina C poate ajuta, de asemenea, în tratamentul pacienților cu cazuri severe de coronavirus. Studiul a fost publicat în revista „Nutrients”.

Multe studii anterioare au stabilit o relație puternică între vitamina C și prevenirea și tratamentul bolilor respiratorii, cum ar fi pneumonia și sepsisul. Acest lucru a pus bazele traducerii acestor descoperiri la pacienții cu boală coronavirus severă. Multe dintre funcțiile vitaminei C par relevante pentru sepsisul legat de COVID-19 și ARDS.

„În general, vitamina C prezintă mecanisme de acțiune plauzibile care sunt relevante pentru infecțiile respiratorii severe, inclusiv funcții antioxidante, antiinflamatorii, antitrombotice și imuno-modulatorii. Pe baza rezultatelor din studiile clinice ale pacienților cu pneumonie și sepsis și studiile preliminare observaționale și intervenționale ale pacienților cu COVID-19, este probabil ca administrarea vitaminei C să îmbunătățească rezultatele la COVID-19 “, a declarat profesorul asociat al lui Otago, Anitra Carr, autorul studiului, clarificând totodată că trebuie efectuate studii suplimentare pentru a furniza dovezi coroborative. Vitamina C nu poate fi văzută ca un tratament sau un tratament pentru Coronavirus.

Rupali Dutta, consultant nutriționist, afirmă: „Cea mai importantă funcție a vitaminei C este aceea că acționează ca un antioxidant și stimulează sistemul imunitar, care poate fi extrem de benefic în vremurile de COVID-19”.

Alimente bogate în vitamina C:

Citrice

Există o mulțime de fructe de sezon bogate în vitamina C pe care le puteți alege pentru necesarul zilnic. Experții sugerează chiar și consumul unei lămâi sau portocale într-o zi, ce poate fi suficient pentru a vă lua doza zilnică de vitamina C.

Roșie

Este bine că roșiile bogate în vitamina C sunt un ingredient de bază pentru aproape toate rețetele. Sosuri, umplutură de sandwich, salate – există mai multe moduri de a include roșiile în dieta ta.

Ardei gras

Adăugarea de ardei grași în orice fel de mâncare oferă o doză suficientă de vitamina C. Italiană, indiană, continentală – alegeți orice bucătărie și adăugați un ardei gras.