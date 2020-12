Romain Grosjean a fost externat dupa accidentul violent de pe circuit

Pilotul francez al echipei Haas, Romain Grosjean, a părăsit, marţi, spitalul în care a fost internat după accidentul suferit la Marele Premiu al Bahrainului, informează motorsport.com, potrivit news.ro.

Grosjean a suferit arsuri la mâini, duminică, într-un accident dramatic produs în turul I al cursei de la Sakhir, monopostul condus de el lovind bariera de protecţie de pe marginea pistei cu o viteză de 221 kilometri/oră şi fiind supus unei forţe de peste 50G.

Maşina a lovit frontal bariera de protecţie de pe marginea pistei şi s-a rupt în două părţi. Partea cu cockpitul pilotului a trecut de bariera metalică şi a fost cuprinsă de o vâlvătaie. Francezul a ieşit singur din epava în flăcări, suferind doar arsuri la mâini.

După accident, el a fost transportat la centrul medical al circuitului de la Sakhir, apoi, cu elicopterul, la spitalul forţelor armate de lângă capitala Manama.

Citește și: Soția și Menajera, INTERPUSELE lui Daniel Tudorache - Lua prin intermediul lor diamante, vacanțe de lux, școli private, și aveau conturi și de 3 milioane de lei

Iniţial, s-a crezut că Grosjean a suferit şi o fractură de coastă, dar radiografia nu a relevat nicio astfel de rană.

Haas a anunţat, miercuri dimineaţă, că Grosjean a părăsit spitalul, dar va rămâne în Bahrain pentru a fi supus unui tratament suplimentar al arsurilor.

"Pilotul echipei Haas F1 Romain Grosjean a fost externat din îngrijirea spitalului forţelor de apărare din Bahrain (BDF) miercuri, la ora locală 10.30. Grosjean a petrecut trei nopţi în spital după incidentul de duminică, de la Marele Premiu al Bahrainului. Grosjean va continua tratamentul pentru arsurile suferite la mâini şi va rămâne în Bahrain pentru moment", se arată într-un comunicat al echipei americane.

"Mâna mea dreaptă în această dimineaţă. Fericirea pe care am simţit-o când mi s-a spus că nu mai am nevoie de bandajul complet şi că pot folosi degetul meu a fost enormă. Aproape am plans. O victorie pe drumul spre recuperarea mea", a scris el, miercuri dimineaţă, pe reţelele de socializare, alături de o imaghine a mâini sale, doar parţial bandajată.

Romain Grosjean, 34 de ani, va rata a doua cursă de la Sakhir, programată la finalul acestei săptămâni. El va fi înlocuit de pilotul de rezervă Pietro Fittipaldi.