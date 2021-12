Romain Grosjean, dezamăgit de colegii din Formula 1: Niciun pilot nu l-a căutat în urma accidentului suferit în Bahrain

Romain Grosjean s-a întors în Franţa pentru o competiţie de automobilism, după primul său sezon în Statele Unite, în IndyCar. Fostul pilot Haas a participat, săptămâna trecută, în Andorra, la a doua etapă a Trofeului Andros, concurând pentru echipa DA Racing, după o primă apariţie la Val Thorens, conform news.ro.

Înainte de a se întoarce la Miami pentru a reveni pe circuitele americane, el a vorbit pentru Le Figaro despre noua sa viaţă de pilot, dar şi despre momentele dificile care au urmat accidentului său din Bahrain.

"Când trăieşti zece ani în lumea Formulei 1, vezi lucruri extraordinare, dar şi lucruri murdare. Am ascuns multe lucruri în cartea mea. Astăzi numărul meu de telefon mobil îl au toţi piloîii de F1 şi nu am primit niciun mesaj pentru a afla cum îmi merge. (…) Am avut mii de mesaje, bineînţeles, am avut mesaje de la piloţi în acea seară, Sebastian Vettel a venit la spital, la fel ca Esteban Ocon, lumea a venit, dar odată ce m-am întos în Elveţia, de la 1 decembrie 2020 până în decembrie 2021, nu am avut nicio veste”, a regretat pilotul care şi-a lansat recent biografia, Moartea în Faţă.

La 29 noiembrie 2020, pilotul francez Romain Grosjean suferea un accident înfiorător pe Bahrain International Circuit de la Sakhir, din care a scăpat miraculos.

În turul I al cursei din antepenultima etapă a sezonului 2020 al Campionatului Mondial de Formula 1, monopostul Haas condus de Grosjean a lovit bariera de protecţie de pe marginea pistei cu o viteză de 221 kilometri/oră şi a fost supus unei forţe de peste 50G.

Maşina a lovit frontal bariera de protecţie şi s-a rupt în două bucăţi. Partea cu cockpitul pilotului a trecut de bariera metalică şi a fost cuprinsă de o vâlvătaie. După 27 de secunde parcă fără sfârşit, el a reuşit să iasă din epava în flăcări, suferind doar arsuri la mâini.