Liderul deputaților PNL, Florin Roman, a avut miercuri, în Parlament, o reacție dură după decizia CCR pe tema prelungirii mandatelor aleșilor locali.

„CCR rosie condusa de Dorneanu-Imparat a declarat OUG neconstitutonala in conditiile in care OUG nu a fost atacata. Este fara precedent in istoria CCR. S-au facut inca o o data de ras, umplandu-se de penibil”, a zis Florin Roman.

