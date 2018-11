România a făcut progrese semnificative, iar acest lucru nu este reflectat de raportul MCV, consideră vicepremierul Ana Birchall

România a făcut progrese semnificative, iar acest lucru nu este reflectat de raportul MCV, a scris marţi, pe Facebook, vicepremierul Ana Birchall informează Agerpres

Ea afirmă că Executivul "a prezentat argumente solide privind modificările legislative, precum şi clarificări de fiecare dată când a fost nevoie, în baza principiului cooperării loiale între instituţiile UE şi statele membre"."Suntem deschişi cooperării strânse şi deschise cu forurile UE, însă cerem tratament egal. Nu putem fi de acord ca la deschiderea, implicarea şi cooperarea autorităţilor române să se răspundă cu ostilitate", spune ea.Birchall, vicepremier pentru implementarea parteneriatelor strategice ale României, precizează că ţara noastră "a făcut progrese semnificative, iar acest lucru nu este, din păcate, reflectat corect în interiorul raportului MCV".În acest context, apreciază ea, "recomandările MCV sunt disproporţionate, inaplicabile şi prin adăugarea arbitrară de noi condiţionalităţi depăşesc atât cadrul naţional constituţional cât şi sfera dreptului primar al Uniunii Europene".Vicepremierul vorbeşte şi despre perspectiva României de aderare la spaţiul Schengen."E o realitate că MCV, de foarte multe ori, a fost folosit ca armă politică, cu tot felul de 'moving targets', mereu alte recomandări, fiind folosit împotriva unor interese importante ale României şi mă refer de exemplu la aderarea Romaniei la spaţiul Schengen, având în vedere că România îndeplineşte toate criteriile de aderare la spaţiul Schengen, acţionând ca un membru de facto încă din anul 2010", subliniază vicepremierul.Ana Birchall evidenţiază că "nu e niciun motiv pentru care România să poată să mai fie sub controlul MCV"."Sunt alte instrumente care se pot aplica şi se aplică tuturor statelor membre, cum este raportul de ţară din semestrul european. Justiţia se face în sala de judecată, exclusiv pe baza probatoriului existent la dosar, legal obţinut. Este un principiu fundamental pe care l-am învăţat în prima zi la Facultatea de drept. Apărarea şi protejarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului sunt valori democratice pe care fiecare dintre noi avem datoria şi obligaţia să le respectăm", arată Ana Birchall.Ea califică rezoluţia Parlamentului European privind România drept "una profund politică, parte din jocul politic, în perspectiva viitoarelor alegeri parlamentare"."Este dificil de înţeles, de exemplu, logica în virtutea căreia în rezoluţie sunt criticate articole din codurile penale care au fost deja declarate neconstituţionale şi care oricum nu se vor aplica. La fel de neînţeles sunt şi criticile aduse organizării referendumului privind familia tradiţională, în condiţiile în care acest referendum a răspuns unei iniţiative cetăţeneşti legitime, iar fiecare stat membru are dreptul să dispună organizarea unor astfel de consultări democratice", punctează vicepremierul.Marţi, Comisia Europeană a recomandat României, în raportul privind Mecanismul de Cooperare şi Verificare, să suspende imediat punerea în aplicare a legilor Justiţiei şi a ordonanţelor de urgenţă ulterioare şi să le revizuiască ţinând seama pe deplin de recomandările formulate în cadrul MCV, cât şi de cele formulate de Comisia de la Veneţia şi de Grupul de state împotriva corupţiei al Consiliului Europei (GRECO)."Evoluţiile din ultimele 12 luni din România pun sub semnul întrebării sau dau înapoi unele progrese din ultimii zece ani, motiv pentru care Comisia Europeană a venit cu opt noi recomandări în cadrul raportului MCV pentru România", a declarat, la Strasbourg, prim-vicepreşedintele executivului comunitar, Frans Timmermans.De asemenea, Parlamentul European a adoptat rezoluţia nelegislativă privind statul de drept în România, cu 473 voturi pentru, 151 de voturi împotrivă şi 40 de abţineri, un text care afirmă "profunda preocupare" a eurodeputaţilor faţă de reforma legislaţiei judiciare şi penale din România şi "condamnă intervenţia violentă şi disproporţionată a forţelor de poliţie în timpul protestelor de la Bucureşti" din luna august.