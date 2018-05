România a înregistrat cea mai mare creştere a puterii de cumpărare la nivel european, de 7,8% (GfK)

România a înregistrat un salt de 7,8% în ceea ce priveşte puterea de cumpărare, în 2017, cea mai mare creştere din Europa, reiese dintr-un studiu realizat de GfK, dat joi publicităţii.

La nivel european, cercetarea de specialitate arată că, anul trecut, fiecare cetăţean din ţările Uniunii Europene (UE) analizate a avut o putere medie de cumpărare de 16.436 de euro, echivalentul unei creşteri nominale de 1,9% faţă de anul precedent.România, cu un salt de 7,8%, a înregistrat cel mai mare avans în ceea ce priveşte puterea de cumpărare, dar cu toate acestea valoarea de 4.556 de euro/cap de locuitor rămâne scăzută, ceea ce "demonstrează persistenţa decalajului mare între ţările Europei în ceea ce priveşte bunăstarea populaţiei"."Puterea de cumpărare măsurată de GfK corespunde cu venitul net disponibil al populaţiei, inclusiv subvenţiile guvernamentale - pensii, ajutor de şomaj şi alocaţii pentru copii. Populaţia îşi foloseşte puterea de cumpărare pentru acoperirea cheltuielilor pentru alimentaţie, întreţinere, servicii, vacanţe, asigurări, pensii private şi achiziţii din retail. Chiar dacă în creştere, puterea de cumpărare în România este printre cele mai mici din Europa, situaţia este asemănătoare celei din Ucraina, Bulgaria, Serbia, Bosnia - Herţegovina, Macedonia şi, parţial, Turcia. Regiunile ţării unde puterea de cumpărare este mai ridicată faţă de restul ţării sunt: Bucureşti şi judeţele Cluj, Timiş, Alba, Sibiu, Braşov, Prahova, Argeş, Constanţa. Judeţele care au înregistrat un mic salt faţă de anul trecut în privinţa puterii de cumpărare sunt: Arad, Hunedoara şi Mureş", se arată în studiul GfK.În privinţa cifrei de afaceri în retail, GfK anticipează o creştere, în 2018, de 2,1% pentru statele UE. Astfel, în timp ce creşterea valorii este de aşteptat pentru ţări precum Franţa, Spania şi Ungaria, situaţia pentru ţările cu rate scăzute de creştere va fi mai puţin favorabilă, din cauza inflaţiei în creştere.La nivel general, raportul citat arată că ţările UE au avut o creştere cu 1,8% a cifrei de afaceri în retail, în 2017. În plus, din cauza efectelor cursului de schimb valutar, Marea Britanie a suferit o scădere a cifrei de afaceri de 4,2%, în euro.În topul ratelor de creştere, Cehia (+9,8%) şi România (+9,3%) se află printre statele campioane. De asemenea, graţie creşterii continue a veniturilor, ţările din estul Europei aflate în top în anii precedenţi au condus din nou plutonul în 2018.Pentru anul în curs, specialiştii GfK se aşteaptă la rate de creştere robuste pentru România (+7,5%), Estonia (+6,8%), Cehia (+6,5%), Ungaria (+6%) şi Bulgaria (+5,3%). În plus, este estimată o creştere cu 2,1% a afacerilor din retail, cu o rată uşor încetinită faţă de anul anterior.Conform documentului, ponderea cheltuielilor populaţiei în retail variază puternic în Europa - de la doar un sfert până la aproape 50%, iar media statelor UE a fost de 30,5%, anul trecut. În cazul României, cota a fost, în 2017, de 31,6%.Cercetarea GfK arată, totodată, că statele UE s-au apropiat de prognoza Băncii Centrale Europene (BCE) în privinţa ratei inflaţiei, ajungând la 1,7%, în 2017. În acest context, GfK preconizează o creştere a preţurilor la nivelul Uniunii de 1,9%.România a avut o inflaţie de 1,2% în 2017, sub media europeană, dar estimările pentru acest an arată o rată a inflaţiei de 4,1%, cel mai mare nivel prognozat în UE.Analiza GfK a fost realizată la nivelul a 32 de ţări europene şi cuprinde cele mai recente evoluţii şi prognoze pentru anul 2018. Indicatorii de piaţă evaluaţi de GfK sunt: puterea de cumpărare, ponderea cheltuielilor populaţiei în retail din cheltuielile totale, inflaţia şi profitabilitatea spaţiilor comerciale. De asemenea, GfK oferă o prognoză asupra cifrei de afaceri aferente retailului din spaţiile comerciale pentru acest an.