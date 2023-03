România-Belarus | Denis Alibec se plânge că nimeni nu are încredere în jucătorii echipei naționale

Fotbalistul primei reprezentative, Denis Alibec, a declarat, marţi seara, după victoria cu 2-1 din meciul cu Belarus, din preliminariile EURO 2024, că în România se vorbeşte mereu despre echipa naţională şi nimeni nu are încredere în jucătorii acesteia, scrie Agerpres.

"În România se vorbeşte mereu despre naţională, nimeni nu are încredere în noi. De aceea noi trebuie să fim uniţi şi să le arătăm că greşesc şi că acest grup poate să meargă la EURO. Eu nu mai citesc presa de câţiva ani, nu mă mai interesează ce se scrie... mereu se spune că de ce nu am dat cinci goluri, dar de ce nu le-am dat şi ăstora şi tot aşa. Noi suntem mulţumiţi după aceste două meciuri (n.r. - cu Andorra şi Belarus) că am luat 6 puncte", a afirmat Alibec.

Acesta a recunoscut că repriza a doua a partidei cu Belarus a fost una slabă

"Ne bucurăm că am câştigat aceste prime meciuri, chiar dacă repriza a doua cu Belarus a fost foarte slabă, spun eu. Dar important e că am marcat două goluri în prima repriză şi că am câştigat meciul. Dacă reuşeam să facem 3-0, meciul era gata, însă mereu trăim aşa periculos. La ocazia mea era bine să se mişte plasa, nu bara. Nu pot să spun că a fost relaxare în repriza a doua, ne-am retras un pic... am văzut că e 2-0 şi am crezut că e meciul gata. Dar să jucăm noi aşa şi să luăm toate punctele mereu.. să terminăm cu punctaj maxim.Acum suntem fericiţi şi sperăm să venim la următoarea convocare mai ambiţioşi", a precizat atacantul.

Întrebat dacă România poate obţine 6 puncte în iunie când va întâlni Kosovo şi Elveţia, Alibec a răspuns: "Dacă jucăm ca în prima repriză de azi putem să batem pe oricine. Toată lumea are şanse la calificare, dar noi trebuie să nu le dăm nicio şansă. Noi mergem să luăm şase puncte, acum vom vedea câte obţinem. De ce nu şi 3 puncte cu Elveţia? Noi venim aici să jucăm pentru ţară, pentru tricolor şi pentru familiile noastre. Deci vrem să câştigăm, nu să facem act de prezenţă".