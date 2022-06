România deplasează 31 de sportivi la Europenele de juniori Under-18 de la Ierusalim

''Avem ca obiectiv o medalie şi cinci clasări în primele şase locuri. Mihai Motorca (disc), Maria Hudea (3.000 m), Alin Şavlovschi (2.000 m obstacole), Cristian Popescu (lungime) au cele mai mari şanse să îndeplinească acest obiectiv şi, în funcţie de şansă, ar mai fi Claudia Ionela Costiuc (1.500 m) şi Ioana-Adnana Vrînceanu (triplusalt). Primii trei sunt între primii zece din Europa la categoria lor de vârstă. La juniori lucrurile sunt mai dinamice. Vreau să spun că anul trecut aveam oameni care erau nişte speranţe teribile şi care care acum nu mai există sau invers, oameni care anul trecut nu spuneau nimic şi care anul ăsta au nişte performanţe mai deosebite. Eu am o părere personală despre asta. Consider că naţia noastră nu este alterată din punct de vedere biologic, este aceeaşi pe care am avut-o şi cu foarte mulţi ani în urmă. Nenorocirea este că acei care pregătesc sportivii nu mai au valoarea celor dinainte. Îmi pare rău că trebuie s-o spun, dar din punct de vedere profesional introducerea sistemului Bologna în învăţământul superior a distrus formarea de antrenori. Specialiştii erau făcuţi într-un regim de studiu de patru ani, cu specializări, iar acum trei ani, masterat şi apoi la şcoala de antrenori. Asta părerea mea'', a declarat Doru Crişan, antrenor federal de juniori, pentru AGERPRES.Componenţa lotului de juniori Under-18:Masculin: Ervin Toth (LPS Târgu Mureş/100 m), Mario Ştefan Cobjuc (CSŞ Iaşi+CSM Oneşti/200 m, 110 m garduri), Alexandru Vlad Turcu (Liceul Teoretic Carei/110 m garduri), Valentin Răzvan Stanciu (CSU Reşiţa/200 m), Alexandru Prâsneac (CS Dorna Vatra Dornei/800 m), Luca Dragoş Pop (LPS Cluj-Napoca/3.000 m), Alin Mihai Şavlovschi (ACS Athl Delta+CSŞ Caracal/2000 m obstacole), Cristian Popescu (CSA Steaua/lungime), Constantin Ştefan Gagiu (CSS Câmpina/lungime, triplusalt), Florin Gabriel Toma (CSS 1 Pajura Bucureşti/triplusalt), Constantin Gherasim (CS Ceahlăul Piatra Neamţ/greutate), Damian Mihai Motorca (CSS+CSM Arad/disc), Daniel Stavăr (CS Viitorul Vaslui/ciocan);Feminin: Ştefania Balint (LPS Braşov+CS Chimia Râmnicu Vâlcea/100 m, 200 m), Adnana Ioana Vrînceanu (SCM Bacău/200 m, triplu salt), Ştefania Zediu (SCM Bacău/400 m), Denisa Maria Capotă (CSM Bistriţa/400 m), Andreea Cristina Neagu (CSM Bucureşti/800 m), Ionela Claudia Costiuc (CSM Dorna Vatra Dornei/1.500 m), Maria Alexandra Hudea (CSS Mediaş/3.000 m), Cristina Rut Vasile (CSM Sfântu Gheorghe/3.000 m), Valentina Alina Barbu (CS Olimpia Bucureşti/400 m garduri), Alexandra Cristina Coman (LPS Piteşti/400 m garduri), Iulia Valentina Necoară (CSS 3 Steaua Buc+CSM Craiova/prăjină), Monica Raluca Răduca (CSM Oneşti+CSS 6 Bucureşti/lungime), Alexandra Monia Toma (CSA Steaua Bucureşti/triplusalt), Elena Bianca Ciobanu (LPS+CA Roman/greutate), Ionela Tudosa (CA Roman/ciocan), Maria Alexandra Iacob (CSM Oneşti/ciocan), Valentina Vanessa Oriaku (CSS Gloria Arad/suliţă), Amalia Crina Achihăiţei (LPS Botoşani/5.000 m).Atleţii selecţionaţi se reunesc pe 2 iulie la sediul Federaţiei Române de Atletism, iar deplasarea către Israel are loc pe 3 iulie dimineaţă. Delegaţia noastră ajunge doar cu o zi înainte de startul competiţiei pentru că nu au fost găsite bilete mai devreme.Ultima medalie a României la Europenele Under-18 datează de la Gyor (2018), un bronz în proba de ştafetă feminină mixtă (100/200/300/400 m). Ediţia următoare de la Rieti (2021) a fost anulată din cauza pandemiei de coronavirus.