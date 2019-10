România deţine prea puţine aparate poligraf şi polisomnograf - Cele existenţe nu fac faţă numărului de persoane ce au probleme cu somnul

Directorul general al furnizorului de produse medicale în domeniul tulburărilor de respiraţie CPAP24, Lucian Bentu, spune că numărul dispozitivelor de diagnosticare – poligraf și polisomnograf – este insuficient în raport cu populația care suferă de tulburări ale somnului în România, potrivit 360MEDICAL.ro.

Potrivit unor estimări, un milion de români suferă de tulburări ale somnului, iar în jur de 5.000 de români sunt diagnosticați și urmează un tratament adecvat.

Pentru diagnosticul insomniilor este necesar istoricul detaliat al somnului și istoricul medical, fiind de ajutor și jurnalele de somn. Actigrafia este utilă în diagnosticarea insomniilor, precum și polisomnigrafia.

În interviul acordat publicaţiei acesta spune care sunt patologiile asociate somnului, ce diagnostice există şi diferenţele cu alte state europene în această materie.

Care sunt patologiile asociate somnului cu care se confruntă românii?

Cele mai întâlnite forme de tulburări ale somnului în rândul românilor sunt: insomnia (este cea mai frecventă tulburare a somnului și este definită prin dificultatea de adormire sau un somn mai scurt, cu treziri frecvente și incapacitatea adormirii la loc), apneea obstructivă în timpul somnului (caracterizată prin dificultăți legate de respirație – pauze lungi în respirație, sforăit, obstacole ale căilor respiratorii) şi parasomniile.

În această ultimă categorie putem include somnambulismul (mersul în timpul somnului), coșmarurile și sindromul picioarelor neliniștite.

Ce modalități de diagnostic există și care sunt cele mai precise?

În prezent, există mai multe tehnici pentru diagnosticarea tulburărilor de somn. În cazul insomniilor este necesar un istoric detaliat al somnului împreună cu istoricul medical. Jurnalele de somn ajută și ele la depistarea unor cauze ale acestora, iar diagnosticarea va fi făcută mai rapid.

Pentru diagnosticarea insomniilor mai pot fi folosite actigrafia (investigația care măsoară, analizează și memorează mișcările corpului) și polisomnografia, aceasta din urmă fiind cea mai complexă metodă.

Poligrafia cardiorespiratorie este cea mai simplă metodă de diagnosticare a SAS (Sindromul Apneei în Somn). Acest tip de investigație se realizează atât în clinică, cât și la domiciliul pacientului prin folosirea unui aparat portabil.

În ce măsură face față aparatura disponibilă în România necesităților pacienților?

Somnologia a apărut relativ recent în România, în anul 1997. Această specializare s-a dezvoltat treptat, însă numărul cabinetelor unde pot fi tratate tulburările de somn este încă destul de redus.

De asemenea, numărul dispozitivelor de diagnosticare (poligraf și polisomnograf) este insuficient raportat populației care se confruntă cu tulburări de somn. Dacă ne referim la sindromul apneei în somn, până la 10% din populația țării suferă de acest sindrom.

În momentul de față, pe piața din România sunt prezente cele mai moderne și perfomante dispozitive medicale (CPAP, APAP, BiPAP și accesorii CPAP).

Dispozitivele CPAP sunt recomandate pacienților care au nevoie de o presiune constantă toată noaptea, dispozitivele APAP se adresează celor care au nevoie de presiune autoreglabilă, iar BiPAP pacienților care au nevoie de două presiuni.

Care este diferența comparativ cu alte state europene în acest sens?

La nivel mondial, insomnia – cea mai întâlnită formă a tulburărilor de somn – afectează aproximativ 30-45% din populația adultă.

În ceea ce priveşte Europa, datele furnizate de către SHARE (Survey of Health Ageing and Retirement in Europe) privind un studiu realizat pe un eșantion de 54.722 de adulți din 16 țări arată că unul din trei adulţi europeni suferă de tulburări ale somnului.

Pe primul loc se situează Polonia, unde 31% din populaţia adultă este diagnosticată, iar următoarele două locuri sunt ocupate de Danemarca și Italia (cu aproximativ 16%). Germania este țara cu cel mai mic procent al cazurilor de tulburări de somn diagnosticate, aproximativ 3%.

În România, nu avem date oficiale. Potrivit estimărilor, aproximativ 45-50% din populație are probleme cu tulburările de somn.

Datele furnizate de asociaţia de pacienţi ASCID ne arată că aproximativ un milion de români sufereau de tulburări ale somnului în 2018. În jur de 5.000 de români sunt diagnosticați și urmează un tratament adecvat.

Studiile mai arată şi faptul că, în ultimii ani, vârsta persoanelor diagnosticate cu tulburări ale somnului este în scădere, astfel că unu din zece copii suferă de o afecțiune respiratorie în timpul somnului.