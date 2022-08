România este în Top 5 mondial, la rezultatele porumbeilor voiajori

România se plasează între primele cinci ţări la nivel mondial în ceea ce priveşte rezultatele porumbeilor voiajori, a declarat vineri seară, pentru AGERPRES, preşedintele Comisiei Naţionale Columbofile şi vicepreşedinte al Uniunii Naţionale a Columbofililor din România, "Columba", Florin Gătejescu.

Potrivit acestuia, în România există crescători de "foarte mare valoare" de porumbei voiajori."Dintre ţări, Polonia are cel mai mare palmares olimpic. România este în Top 5. Polonia, Slovacia, Belgia, Germania, dar şi România olimpică este, în acest moment, în Top 5 la nivel internaţional. România are şi campion olimpic, şi vicecampion olimpic, şi locul III, iar în World Best Pigeon sunt porumbei cu chiar două locuri I. Avem în ţară crescători de foarte mare valoare" a precizat Gătejescu la festivitatea de premiere a Olimpiadei Internaţionale a Porumbeilor Voiajori care s-a ţinut la Oradea.

Evenimentul a avut loc vineri seara în Piaţa Unirii din centrul oraşului, în prezenţa a peste 2.000 de spectatori, pasionaţi columbofili din cele peste 30 de ţări participante la ediţia a 37-a a Olimpiadei, organizatori şi invitaţi. Prezentatori, în română şi engleză, Andreea Marin şi actorul orădean Răzvan Vicoveanu, conform Agerpres.

Nefiind un concurs, Olimpiada porumbeilor voiajori reuneşte în expoziţie, la Arena Oradea, cele mai valoroase exemplare cu cele mai mari punctaje obţinute în ultimii doi ani la concursurile de profil, iar posesorii acestora sunt premiaţi cu medalii şi cupe.



Potrivit vicepreşedintelui Uniunii "Columba", au fost înmânate peste 100 de premii.



"Ce îi leagă pe aceşti oameni pasionaţi de păsările lor dragi, de publicul ce-i urmăreşte cu bucurie mereu? Dragostea pentru zbor, pentru călătorii, pentru natură, grija, răbdarea, afecţiunea pentru aceste păsări nobile. Profesionişti, de la care avem foarte mult de învăţat. Porumbelul e pasărea ce întruchipează pacea, dragostea, binecuvântarea şi reînnoirea vieţii," a spus prezentatoarea Andreea Marin.

În amintirea unui mare pasionat columbofil, german, Richard Gross, răpus de pandemie, gazdele au creat un trofeu special care a fost înmânat de preşedintele Federaţiei Columbofile Internaţionale (FCI), Bardos Istvan, unui reprezentant al Federaţiei Columbofile Germane. Bardos a menţionat, în cuvântul său, că Uniunea Columbofilă din România a devenit a treia cea mai mare organizaţie din Europa.

Preşedintele Comisiei pentru agricultură din Senatul României, George Scarlat a mulţumit columbofililor că, prin iubirea lor pentru aceste păsări nobile, au pus România pe harta mondială a evenimentelor majore în domeniu şi a promis sprijin pentru elaborarea unei legi a porumbelului. El a stârnit aplauze şi aprecierea publicului când a afirmat că soţia i-a recomandat să se "molipsească" cu două calităţi ale porumbelului: să aibă o bună orientare şi să vină mereu acasă.

După festivitatea de premiere a avut loc un concert al artistei Andra.

Istoria modernă a porumbeilor voiajori îşi are originile în Belgia, în jurul anului 1870, pentru ca, peste ani, în 1937, să se înfiinţeze la Bruxelles Federaţia Columbofilă Internaţională. Un an mai târziu avea loc prima expoziţie mondială la care au participat zece naţiuni. Prima Olimpiadă bianuală a porumbeilor de curse a avut loc în 1949. În România, primul pas este făcut de maiorul Traian Niţescu, în 1937.