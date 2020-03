România, în pericol - avertismentul dur al lui Băsescu: 'S-a întârziat enorm. Dacă nici acum nu se impune starea de urgență, Dumnezeu să mă ierte...'

Traian Băsescu a declarat, pentru B1 TV, că răspândirea noului coronavirus impune decretarea stării de urgență, iar Guvernul ar trebui să rechiziționeze pentru carantină toate căminele și hotelurile. În plus, și școlile ar trebui folosite în același scop. Fostul președinte a declarat că fiecare român trebuie să fie în alertă deoarece se află, într-adevăr, într-o situație de pericol. A mai spus că autoritățile au pornit cu stângul această luptă de a ține sub control răspândirea virusului și asta deoarece conducerea bătăliei nu a fost preluată de epidemiologi, adică oamenii care chiar au expertiză în domeniu, ci de niște nepricepuți.

„Povestea asta cu ”să nu ne panicăm” trebuie să înceteze. Orice cetățean va fi în alertă, pentru că oricare dintre cetățenii României e în pericol acum. Acum o lună, am spus că cea mai mare greșeală a fost că nu s-au luat scările de la avioanele care veneau din Italia. Lumea a râs, dar noi suntem acum destul de mult în urma evoluției, care aparent are 25 de cazuri. Convingerea mea e că sunt mult mai multe. Aduceți-vă aminte că, tot acum o lună, vă spuneam să așteptăm să vedem situația peste două luni, pentru că, în faza inițială, niște nepricepuți care n-aveau nicio treabă cu probleme de epidemiologie au preluat conducerea protecției țării. S-a întârziat enorm. (...) Asistența în primă fază a fost o prostie. N-am văzut epidemiologi lângă Arafat, o soluție trebuia să vină de la ei. Ei puteau explica ce dezastru înseamnă o epidemie”, a declarat Traian Băsescu, pentru B1 TV.

România, în alertă maximă - autoritățile pregătesc noi măsuri în lupta cu COVID-19! Iohannis, ședință de urgență cu Orban și Cîțu

Acesta a mai susținut că autoritățile trebuiau să ia măsuri încă de la primele cazuri de COVID-19 raportate în Italia: „Când a apărut în Italia situația dificilă, România trebuia să ia imediat măsuri. Nu e niciun dubiu că avioanele cele mai încărcate veneau din Italia. În primele zile au venit 3.000 de oameni, care s-au dus acasă bine-mersi, iar seara Arafat le explica cum e cu salvările”.

Băsescu a mai spus că nu se pot închide granițele, în schimb școlile, căminele liceelor și cele studențești, precum și hotelurile ar trebui folosite pe post de centre de carantină, iar primăriile ar trebui să se asigure că oamenii aflați în carantină au tot ce le trebuie.

Europarlamentarul PMP a insistat că se impune decretarea stării de urgență: „În noaptea asta, ca guvern, aș rechiziționa pentru carantină toate hotelurile din țară. Punct! Și aș dirija acolo, cu cadre medicale, în hotel. Fiecare cu camera lui. Aș rechiziționa toate căminele studențești și ale liceelor și i-aș pune sub carantină controlată. Trebuie declarată starea de urgență și acționat în consecință. Dacă cineva crede că o epidemie cu un virus necunoscut, pentru care nu există vaccin, nu reclamă starea de urgență, Dumnezeu să mă ierte...”.

Întrebat dacă ar fi făcut asta ca președinte, el a răspuns: „Aș fi făcut-o fără ezitare, pentru că în viața mea am trăit carantina. Eram pe navă, a încărcat în zonă de epidemie, am ajuns la descărcare și, deși avea un milion de barili de țiței în ea, a stat nava 20 de zile de nu ne-am văzut. La final ne-am făcut inspecție medicală. Am trait carantina, știu cât e de aspră”.

Traian Băsescu a mai declarat, pentru B1 TV, că efectele economice negative ale acestor măsuri drastice nici nu contează pentru că la mijloc e viața oamenilor, iar întreprinderile oricum se închid, pentru că nimeni în Europa nu mai face comenzi: „Să ai zeci de mii de bolnavi și fără locuri în spital, să-i ții în fața spitalului bolnavi... Vă imaginați cum arată o țară din asta?”.