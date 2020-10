România nu va mai juca împotriva Belgiei: Rugby Europe a suspendat toate meciurile programate în noiembrie

Rugby Europe a anunţat oficial suspendarea tuturor meciurilor programate în luna noiembrie. Astfel, naţionala României nu va mai disputa niciun meci în această toamnă, jucătorii reuniţi la începutul săptămânii trecute la Snagov pentru a pregăti meciul cu Belgia de pe 1 noiembrie, urmând a se întoarce la cluburile lor, potrivit news.ro.

Decizia a fost luată ţinându-se cont de evoluţia pandemiei şi restricţiile impuse de guvernele ţărilor implicate în competiţii.

Meciurile care sunt suspendate:

– ultima etapă a Rugby Europe Championship: România vs Belgia şi Georgia vs Rusia (1 noiembrie) şi Spania vs Portugalia (15 noiembrie)

– meciul de baraj dintre Olanda şi echipa clasată pe ultimul loc din Rugby Europe Championship ediţia 2020

– meciurile din Women XV Senior Championship, Spania vs Rusia (24 octombrie) şi Spania vs Olanda (31 octombrie)

– primele meciuri din Rugby Europe Trophy

Rugby Europe va urmări situaţia sanitară la nivel european, urmând să ia o decizie, în viitor, pentru reprogramarea partidelor, informează Federaţia Română de Rugby.

“Chiar dacă am elaborat un Protocol de joc, cu reguli şi măsuri stricte, trebuie să suspendăm competiţiile pe care le organizăm pentru că prioritar este sănătatea jucătorilor şi a oficialilor de meci în condiţiile în care majoritatea dintre aceştia au statut de amator. Nu putem să-i expunem la acest virus sau să îi ţinem în carantină pentru că asta ar fi o mare problemă pentru ei. Trebuie să avem răbdare pentru a putea organiza meciurile în cele mai bune condiţii.”, a declarat Octavian Morariu, preşedintele Rugby Europe.