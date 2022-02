România produce cele mai puține deşeuri municipale din Uniunea Europeană, la polul opus Danemarca și Luxemburg generează cele mai multe

O persoană din Uniunea Europeană a produs, în medie, o cantitate de 505 kilograme de deşeuri municipale în 2020, cea mai scăzută cantitate fiind înregistrată de România, cu 287 kilograme/cap de locuitor, arată datele publicate luni de Oficiul European de Statistică (Eurostat), conform Agerpres.

Cantitatea de deşeuri municipale generată de o persoană din Uniunea Europeană a crescut în 2020 cu patru kilograme faţă de 2019 şi cu 38 kilograme faţă de 1995. În total, în 2020, au fost generate 225,7 de milioane de tone de deşeuri municipale, o creştere de 1% faţă de 2019 (1,8 milioane de tone) şi de 14% faţă de 1995 (27,7 milioane de tone).Generarea de deşeuri municipale variază considerabil în statele membre UE. În 2020, în patru state membre ale UE, au fost înregistrate peste 600 de kilograme de deşeuri municipale per persoană, respectiv Danemarca şi Luxemburg (ambele cu 845 kg/persoană), Malta (643 kg/persoană) şi Germania (632 kg/persoană).La polul opus, în trei ţări membre ale UE au fost produse sub 365 de kilograme de deşeuri municipale per persoană, respectiv România (287 kg/persoană), Polonia (346 kg/persoană) şi Ungaria (364 kg/persoană).Comparativ cu 1995, doar şapte state membre UE au generat mai puţine deşeuri municipale per persoană în 2020: Bulgaria (minus 36%), Ungaria (minus 21%), Slovenia (minus 18%), România (minus 16%), Spania (minus 10%), Belgia (minus 9%) şi Olanda (minus 1%).Variaţiile în rândul ţărilor membre UE reflectă diferenţele în obiceiurile de consum şi bogăţia economică, precum şi diferenţele în colectarea şi gestionarea deşeurilor municipale. Există diferenţe privind modul în care deşeurile din comerţ şi administraţie sunt colectate şi gestionate împreună cu deşeurile de la gospodării, precizează Eurostat.În 2020 au fost reciclate 67 de milioane de tone de deşeuri municipale, în UE. Reciclarea materialelor a scăzut la 67 milioane de tone, de la 68 milioane de tone în 2019, ceea ce corespunde la 151 kg pe persoană (similar cu nivelul din 2019). Comparativ cu 1995, cetăţenii UE au reciclat mai mult cu 44 milioane de tone (97 kg per capita) în 2020.Reciclarea deşeurilor prin compostare a ajuns la 40 milioane de tone (90 kg per capita) în 2020, de aproape trei ori mai mult decât în 1995 (14 milioane de tone, sau 33 kg pe persoană).Chiar dacă UE a generat o cantitate mai mare de deşeuri, a scăzut nivelul deşeurilor depozitate. În 2020, cantitatea totală de deşeuri municipale depozitate a scăzut la 52 milioane de tone, de la 121 milioane de tone în 1995 (minus 58%), ceea ce corespunde unui declin mediu anual de 4%.