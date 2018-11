România riscă un nou infringement pe mediu! Investigație EXPLOZIVĂ - 1,2 milioane mc de lemn au dispărut din parcurile naţionale

O cantitate de 1,2 milioane de metri cubi de lemn a fost exploatată din parcurile naţionale ale României, începând din anul 2014 până în prezent, asta înseamnă că o pădure seculară de 3.600 de hectare a dispărut, echivalentul a 7.200 de terenuri de fotbal, a declarat, luni, într-o conferinţă de presă, Andrei Ciurcanu, investigator Agent Green, conform agerpres.ro.

Reprezentantul Agent Green a atras atenţia că oficialii europeni au afirmat, la ultima întâlnire avută în urmă cu patru zile la Bruxelles, că România riscă un nou infringement pe mediu din cauza exploatărilor ilegale de lemn."România traversează una dintre cele mai grave crize de mediu înregistrate la nivelul Uniunii Europene, iar distrugerile şi exploatările care se petrec în Parcurile Naţionale şi siturile Natura 2000, arii naturale teoretic protejate prin lege, au ajuns săptămâna trecută în atenţia oficialilor de la Bruxelles, când Agent Green şi EuroNatur au prezentat în premieră membrilor Parlamentului European şi ai Comisiei Europene derapajele şi abuzurile care sunt permise şi încurajate de autorităţile din România. Investigaţia noastră a fost realizată prin metode jurnalistice, pentru că instituţiile statului cărora le-am solicitat informaţii despre amenajamentele din România ne-au refuzat. De exemplu, Romsilva ne-a spus că aceste date sunt secrete. Din 2014 şi până în prezent, România a pierdut prin exploatări la scară industrială echivalentul unei suprafeţe de 3.600 de hectare de păduri seculare, rasă complet de pe faţa Pământului, adică suprafaţa unui teren de fotbal înmulţit cu 7.200", a explicat Ciurcanu.

Acesta a menţionat că, în intervalul analizat, lemnul exploatat din parcurile naţionale a fost încărcat şi transportat în peste 60.000 de camioane, adică o coloană de camioane pline cu buşteni de la Bucureşti până la Nădlac.



Potrivit datelor prezentate luni în conferinţa de presă, parcurile naţionale cele mai afectate de exploatările agresive şi care au pierdut cel mai mult din biodiversitate sunt: Călimani, Domogled Valea-Cernei şi Semenic - Cheile Caraşului, arii naturale unde sunt adăpostite chiar şi păduri seculare de fag incluse în patrimoniul UNESCO, cât şi cea mai mare pădure virgină din Uniunea Europeană, respectiv Izvoarele Nerei.



Investigaţiile Agent Green au dezvăluit practicile ilegale, respectiv: distrugerea albiilor râurilor de munte care au fost utilizate ilegal pentru transportarea buştenilor, exploatări ilegale în interiorul rezervaţiilor sau a pădurilor virgine, încălcarea prevederilor planului de management a parcurilor, lipsa ordinelor de ministru pentru planurile de amenajament, distrugerea iremediabilă a unor situri de importanţă europeană, tăieri de arbori fără documente legale, interpretarea abuzivă a unor articole de lege pentru a motiva exploatări în arii protejate.



"Prin exploatarea industrială a acestor arii naturale protejate şi a pădurilor seculare, statul român a obţinut, în ultimii cinci ani, venituri între 60 de milioane de euro şi 100 de milioane de euro. Suma este rezultatul unui calcul care a luat ca reper cel mai ieftin sortiment de lemn pus pe piaţă - lemnul de foc - 50 de euro preţul unui metru cub. Veniturile reale pot să depăşească cifra de 100 de milioane de euro, bani care sunt obţinuţi prin exploatarea şi vânzarea masei lemnoase, deoarece lemnul de calitate superioară este vândut la preţuri duble sau triple faţă de lemnul de foc, dar a investit în reconstrucţia ecologică mai puţin de 15% din venituri, adică între 12 şi 15 milioane de euro, mare parte a sumei folosită pe salarii", susţin reprezentanţii Agent Green.

Directorul de investigaţii al Agent Green, Andrei Ciurcanu, afirmă că organizaţia are 33 de procese cu statul român pentru că nu au fost puse la dispoziţie informaţiile solicitate legate de volumele de lemn exploatate în parcurile naţionale şi amenajamente şi a dat asigurări că organizaţia pe care o reprezintă va face toate demersurile pentru ca România să intre în procedură de infringement pe mediu.



"Dorinţa statului român de a exploata cât mai mult pădurile seculare nu este doar evidentă, aceasta este planificată.. În ciuda numeroaselor solicitări venite din partea Agent Green, Regia Naţională a Pădurilor Romsilva, companie de stat care administrează 12 din cele 13 parcuri naţionale din România, a refuzat să pună la dispoziţie date despre volumul de lemn tăiat şi scos din parcurile naţionale pe care le administrează, motivând că aceste informaţii sunt secrete, iar publicarea lor ar afecta activitatea companiei. Este un abuz fără precedent, în condiţiile în care peste jumătate din suprafeţele incluse în parcuri sunt proprietatea publică a statului român, iar administrarea lor este o chestiune de interes public. Prin metode jurnalistice investigative am reuşit să obţinem însă aceste date şi le facem publice pentru a dezvălui masacrul care se petrece în aceste ultime oaze de sălbăticie", a precizat Ciurcanu, care a adăugat că pădurile din parcurile naţionale reprezintă doar 1% din teritoriul României, suprafeţe care adăpostesc cea mai mare biodiversitate din Europa.



Organizaţia Agent Green a subliniat că, după vizionarea seriei de investigaţii Agent Green, "Un dezastru Naţional/Out of control", prezentată recent la Bruxelles, oficialii europeni şi-au exprimat "şocul şi îngrijorarea" şi au precizat că România riscă demararea unei proceduri de infringement.



"Trebuie să recunosc că ceea ce am văzut este îngrijorător, este şocant şi strigător la cer. Şi dacă doar o mică parte din ceea ce am văzut este adevărat, atunci este un motiv de îngrijorare din partea Uniunii Europene. Vorbim despre un patrimoniu unic nu doar al României şi al Europei, ci al întregii comunităţi internaţionale. Mai ales că Munţii Carpaţi adăpostesc ultimele oaze de sălbăticie ale Europei", ar fi declarat directorul Capitalului Natural, Humberto Delgado Rosa, Directoratul pentru Mediu, Comisia Europeană.



La rândul său, Thomas Waitz, membru al Comisiilor pentru agricultură, pesticide şi petiţii din Parlamentul European şi reprezentant al Partidului Verde din Austria, a declarat: "Mesajul meu către autorităţile din România este următorul: "Protejaţi Parcurile Naţionale, în caz contrar aveţi toate şansele ca România să intre într-o procedură de infringment, pentru că nu respectaţi legislaţia europeană".



Conform rapoartelor oficiale şi a datelor publicate de Inspectorul Pădurii, volumul extras din parcurile naţionale, în perioada 2014-2018, este estimat de 1,216 milioane mc, din care în: PN Cheile Nerei-Beuşniţa - o cantitate de 83.000 mc, PN Semenic Cheile - Caraşului (240.000 mc), PN Domogled Valea - Cernei (280.000 mc), PN Retezat (15.000 mc), PN Defileul Jiului (8.000 mc), PN Buila Vânturăriţa (13.000 mc), PN Piatra Craiului (50.000 mc), PN Cozia (60.000 mc), PN Cheile Bicazului (7.000 mc), PN Ceahlău (130.000 mc), PN Călimani (190.000 mc), PN Munţii Rodnei (100.000 mc) şi PN Munţii Măcin (40.000 mc).



Datele oficiale arată că, în prezent, în România, există 1.572 de arii naturale protejate (peste 23% din suprafaţa ţării), din care 1.066 de arii naturale protejate ce necesită custodie. Ariile naturale protejate care nu necesită structuri de administrare sunt atribuite în custodie unui număr de 142 de entităţi pentru 260 de custodii (ONG-uri, societăţi comerciale, instituţii de învăţământ, cercetare etc.).