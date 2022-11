România, tot mai aproape de Schengen: ministrul Afacerilor Externe a vorbit cu omologul său suedez despre aderarea României

Ministrul afacerilor externe Bogdan Aurescu a avut astăzi, 8 noiembrie 2022, o convorbire telefonică cu ministrul suedez al afacerilor externe, Tobias Billström, în contextul preluării recente de către demnitarul suedez a acestui portofoliu.

În debutul convorbirii, ministrul Bogdan Aurescu l-a felicitat, din nou, pe omologul suedez pentru preluarea funcției de ministru al afacerilor externe și a exprimat întreaga disponibilitate de colaborare strânsă cu acesta în promovarea obiectivelor comune, atât în planul relațiilor bilaterale, cât și în raport cu agenda regională, europeană și euroatlantică.

La rândul său, ministrul suedez de externe a felicitat România pentru rolul-cheie avut în ansamblul acțiunilor UE în favoarea Ucrainei, în special pentru sprijinul multidimensional acordat Ucrainei de către țara noastră. În acest context, ministrul Bogdan Aurescu a prezentat succint măsurile adoptate de România pe toate palierele relevante, inclusiv pentru facilitarea intrării în țară a peste 2,78 milioane de refugiați din Ucraina și a tranzitului prin țara noastră a peste 6,5 tone de cereale ucrainene.

În ceea ce privește extinderea NATO, ministrul suedez de externe a mulțumit în mod deosebit ministrului Aurescu pentru sprijinul activ acordat procesului de aderare la NATO a Suediei (și Finlandei) de către România și personal de către ministrul român de externe. Ministrul Bogdan Aurescu a reiterat susținerea deplină și activă din partea României pentru finalizarea cu succes a procesului de aderare a Suediei la NATO, apreciind rolul pe care Suedia îl asumă deja în beneficiul Alianței, inclusiv în ceea ce privește participarea la misiunile NATO și interoperabilitatea cu aliații. A arătat că România va continua demersurile de susținere a aderării Suediei la NATO. De asemenea, s-a referit la importanța reuniunii miniștrilor de externe ai NATO, pe care o va găzdui la București la finalul lunii noiembrie 2022, și la care Suedia este invitată.

Cei doi demnitari au subliniat importanța unei coordonări strânse, mai ales având în vedere dinamica complexă generată de agresiunea Federației Ruse în Ucraina și implicațiile pe care aceasta le generează în plan european și internațional.

În context, ministrul Bogdan Aurescu a dat asigurări omologului suedez privind sprijinul deplin al României pentru obiectivele și buna desfășurare a mandatului viitoarei Președinții suedeze a Consiliului UE, care va debuta la 1 ianuarie 2023, un mandat extrem de complex inclusiv prin prisma efectelor deosebite ale evoluțiilor recente de securitate în conexiune cu agresiunea rusă împotriva Ucrainei.

Totodată, ministrul român de externe a reconfirmat interesul pentru o cooperare tot mai strânsă cu Suedia în raport cu dosarele legate de Vecinătatea Estică a UE, în care această țară este tradițional implicată. A apreciat importanța identificării unor soluții consistente la nivelul UE pentru revitalizarea și adaptarea Parteneriatului Estic la noile realități, susținând o abordare constructivă care să răspundă așteptărilor crescute ale partenerilor. Cei doi demnitari au agreat importanța unui schimb de opinii cuprinzător pe aceste teme la nivelul Consiliului UE, ministrul de externe suedez apreciind inițiativele și efortul României în acest dosar și fiind de acord ca Suedia și România să coopereze apropiat în perioada imediat următoare.

Dialogul dintre cei doi miniștri de externe a abordat totodată, la inițiativa părții române, dosarul aderării României la Spațiul Schengen, ministrul Aurescu prezentând stadiul procesului de aderare și demersurile aferente, inclusiv rezultatele pozitive ale vizitei voluntare derulate în România în luna octombrie 2022. În acest context, a mulțumit omologului său, care a salutat toate eforturile României în acest dosar, pentru susținerea acordată de partea suedeză pentru adoptarea rezoluției recente a Parlamentului European pe subiect.

Cei doi demnitari au convenit menținerea unui dialog activ și constant pe toate subiectele de interes comun în perioada următoare.

Very good????talk with FM @TobiasBillstrom on bilateral&???????? agenda priorities in run-up to SE’s EU Presidency in 1st semester of 2023. Stressed RO full support for ????????’s @NATO accession.Shared views on #EaP role&perspectives in t/current context & on ????????'s #Schengen accession process.