Românii acordă o atenţie sporită caracterului modern şi ecologic al produselor atunci când evaluează materialele de zidărie(studiu)

Românii acordă o atenţie sporită caracterului modern şi ecologic al produselor atunci când evaluează materialele de zidărie pe care urmează să le folosească, pentru 58% fiind important atributul prietenos cu mediul înconjurător la achiziţionare, iar pentru 41% atributul modern/inovator, arată un studiu studiu Reveal Marketing Research, potrivit Agerpres.

"Dacă la începuturi acest material juca rolul de challenger pentru celelalte materiale de construcţii, în prezent deţine o cotă remarcabilă în industria internaţională a construcţiilor, cucereşte continuu noi pieţe, fiind în acelaşi timp considerat un pionier al materialelor de construcţie ecologice cu un mare potenţial de viitor", susţin autorii studiului "BCA, materialul de construcţii care s-a născut odată cu expansiunea modernităţii, împlineşte 100 ani de la debutul său în piaţă".

La nivel european capacitatea de producţie este de 17,5 milioane metri cubi anual, iar România se află pe locul 3 în acest moment. Astfel, BCA-ul continuă să câştige teren în vederea conformării construcţiilor cu normele şi legislaţia NZEB (nealry zero energ buildings), datorită proprietăţilor sale excelente de termoizolare.

"Aruncând o privire la evoluţia acestei categorii de produse de zidărie în România, observăm că primele fabrici de BCA din Romania au fost construite la începutul anilor '70, în timpul regimului comunist condus de Nicolae Ceauşescu. Percepţiile românilor au evoluat într-o direcţie pozitivă de-a lungul timpului pe măsură ce BCA-ul a devenit un material de construcţii din ce în ce mai popular şi apreciat datorită reputaţiei testate. El reuneşte multiple beneficii existente în alte materiale de construcţii - simplu de prelucrat, eficienţă energetică, durabil în timp şi cu proprietăţi ecologice de neegalat", mai arată autorii cercetării.

Conform sursei citate, alegerea BCA-ului pentru construcţii este din ce în ce mai atragătoare datorită caracterului său modern şi prietenos cu mediul.

Studiile realizate de Reveal Marketing Research despre atitudinile şi comportamentele românilor şi ale specialiştilor în construcţii despre materialele de zidărie confirmă aceste schimbări în mentalitatea colectivă cu privire la imaginea BCA.

Aşadar, dacă în 2016 imaginea BCA în percepţia românilor era asociată cu rapiditatea în construcţie, rezistenţa la foc şi caracterul modern al materialului, potrivit celor 3 studii Reveal Marketing Research desfăşurate consecutiv în ultimii 3 ani, principalele atribute asociate BCA-ului sunt caracterul modern/inovator (31% în 2023), preţurile accesibile (30% în 2023) şi popularitatea materialului (24% în 2023).

Referitor la evoluţia principalelor motivaţii ale românilor pentru alegerea BCA ca material de construcţie în ultimii 7 ani, se observă că preţul mic nu mai reprezintă principala motivaţie de achiziţie aşa cum se întâmpla în 2016 (63%).

"Eficienţa produsului (rapiditatea de construire - 32%, faptul că se construieşte uşor - 28%) şi caracterul durabil/ rezistent în timp (25%) sunt în prezent cele mai importante motivaţii de cumpărare a BCA-ului. De asemenea, proporţia cu care ceilalţi recomandă materialul BCA (ex. specialişti, cunoştinţe, constructori, vânzători etc.) este în creştere, 6 din 10 români declarând în 2019 că acest material a beneficiat de recomandări pozitive din partea celorlalţi (vs. 4 din 10 în 2016)", se mai precizează în material.

Totodată, se observă o accentuare sporită a atenţiei pe care o oferă românii caracterului modern şi ecologic al produselor atunci când evaluează materialele de zidărie pe care urmează să le folosească. Spre exemplu, în prezent, pentru această categorie de produse contează în proporţie de 58% atributul prietenos cu mediul înconjurător (51% în 2021) şi 41% atributul modern/ inovator (34% în 2021) în momentul deciziei de achiziţie.

"Dacă ne referim la imaginea BCA-ului, aceasta s-a transformat considerabil din acest punct de vedere în percepţia românilor. Această perspectivă este împărtăşită şi întărită şi de părerile specialiştilor în construcţii, 37% dintre aceştia declarând în 2023 că preferă să construiască cu BCA datorită caracterului modern al materialului, iar 27% datorită caracterului ecologic/ prietenos cu mediul (vs. 6% în 2021)", precizează autorii studiului.